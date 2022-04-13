PKK’nın ekonomik alan yapılanmasına darbe: 70 milyon lira aklamışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ekonomik-mali alan yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Banka hesap hareketleri, MASAK analiz raporları, tanık beyanları ve daha önce elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, örgüt adına mali kaynak temin ettiği anlaşılan 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.
10 YILLIK VERİLER İNCELENDİ
- MASAK Başkanlığı’nca incelenen 10 yıllık mali veriler ışığında, şüphelilerin HTS baz hareketleri, otel ve yurt dışı giriş-çıkış hareketlerine ulaşıldı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan uzman ekiplerce yapılan çalışmada, milyonlarca satır veri ve video/fotoğraf incelendi. Şüphelilerin, örgüt adına karapara akladıkları ve PKK elebaşlarından Murat Karayılan’ın talimatıyla hareket ettiği belirlendi.
PARAYI GAYRİMENKULE BASTILAR
Örgütün 70 milyon TL’sinin HDP’li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklandığı anlaşıldı. Bu paralarla gayrimenkul alındığı, kira gelirinin örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. 500’e yakın sözde değer ailesi ile cezaevindeki örgüt mensuplarına sistematik biçimde maddi yardım yapıldığı anlaşıldı. Yapılan aramalarda 240 bin dolar, 2 bin 800 euro, 25 bin TL, silah, uyuşturucu madde ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.
HDP’lilere örgüt kampında eğitim
- Şüphelilerin, Habur Sınır Kapısı’ndan çok sayıda giriş-çıkışlarının olduğu, bu çıkışlarda örgüt kamplarına giderek örgütsel eğitim ve talimatlar aldıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında eski Diyarbakır/Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı, HDP eski saymanı, HDP 2011 İstanbul Eşbaşkanı, eski Diyarbakır/Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı, 2009 Ergani Belediye Başkanı, 2015 DBP Diyarbakır Eşbaşkanı, 2016 DBP Genel Başkanı, 2014 Mersin Akdeniz Belediye Başkanı, 2012-2014 Mersin/Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı, eski Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve eski HDP Diyarbakır il yöneticisinin de bulunduğu öğrenildi.