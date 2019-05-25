Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem PKKnın iğrenç yüzü Önce tecavüz ardından infaz
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
HAKKÂRİ

PKK'nın iğrenç yüzü: Önce tecavüz ardından infaz

PKK içerisinde kadın teröristlere tecavüz edildiğine ilişkin ifadeler, bu kez örgüt tarafından infaz edilen kadın bir teröristin not defterinde yer aldı. Kadın teröristin not defterinde anlattığına göre, örgüt cinsel istismar ya da tecavüze direnen kadın teröristleri aç ve susuz bırakıyor.

Haber Merkezi AA
PKK, cinsel istismar ya da tecavüze direnen kadın teröristleri aç ve susuz bırakıyor.
PKK, cinsel istismar ya da tecavüze direnen kadın teröristleri aç ve susuz bırakıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim olan "Tuncay" kod adlı terörist, örgüt mensuplarınca bıçaklanarak infaz edilen bir kadın teröristin üzerinden çıkan not defterine yansıyan ifadeleri anlattı.

"Tuncay" kod adlı terörist, kadın teröristin not defterinde, birçok defa tacize hatta tecavüze maruz kaldığı, direndiği zaman aç ve susuz bırakıldığına ilişkin ifadeler yazdığını bildirdi.

Not defterinde, uyuşturucu kullanan örgüt mensuplarınca kadın teröristin uyuşturucuya alıştırılmaya zorlandığına yönelik ifadelerin de yer aldığını belirten "Tuncay" kod adlı terörist, kadın teröristin, kendisiyle aynı durumda başka kadınların da olduğunu ve bu şekilde yaşamaya devam etmek istemediğini yazdığını ifade etti.

"Tuncay" kod adlı terörist, not defterinde, örgütte özellikle kadınların çok kötü şartlarda yaşamaya mecbur bırakıldıklarına ilişkin ifadeler olduğunu da aktardı.

Kadın teröristin, örgüt tarafından infaz edildiğini anlatan "Tuncay", örgütte bu tür olayların yaygın olduğunu, kandırılarak örgüte katılan gençlerin benzer sonlar yaşadığını söyledi.

Teslim olan terörist, örgüte katıldığı için pişman olduğunu ifade etti.

Asla kabul edilemez

Asla kabul edilemez

​Cumhurbaşkanlığı'ndan Deutsche Welle'ye tepki.
Ana karargah bulundu

Ana karargah bulundu

Telsiz olmadan farklı yöntemlerle haberleşip burada toplanıyorlardı.
Almanyadacami ateşe verildi

Almanya'da
cami ateşe verildi

Aşırı sağcı, elini kolunu sallayarak cami yaktı.
Okulda<br>skandal görüntü

Okulda
skandal görüntü

Bakanlık harekete geçti, müdür görevden alındı.
Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'ye geliyor

Emre ile beraber sarı-lacivertli formayı giyecek.
Ataşehir'de<br>yangında can pazarı

Ataşehir'de
yangında can pazarı

Çocuklarını battaniyeye bırakıp, ikinci kattan atladı.
İki yeni<br>metro geliyor

İki yeni
metro geliyor

Ulaştırma Bakanı Turhan açılış tarihlerini paylaştı.

Çimariva<br>selamı verdiler

Çimariva
selamı verdiler

Barbaros Hayrettin Paşa geçerken bunu yaptılar.

İki ülkenin yararına

İki ülkenin yararına

Akar'dan Yunanistan ile görüşmeye ilişkin açıklama
4 yılda yapıldı

4 yılda yapıldı

Ferrari sıra dışı bir modele daha imza attı.
Ayrılığı duyurdu

Ayrılığı duyurdu

​Şenol Güneş'in ardından bir isme daha veda etti.
Doktorlara askerlik düzenlemesi

Doktorlara askerlik düzenlemesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemeyi açıkladı.
İkramiye<br>tarihi belli oldu

İkramiye
tarihi belli oldu

​12 milyon emekliye toplam 10,7 milyar TL ödenecek.
Üretim durdu

Üretim durdu

Ticaret savaşı Huawei'de ilk etkisini gösterdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.