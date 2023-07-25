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PKK'nın kâbusu oldu

PKK'dan kaçarak teslim olan “Cudi” kod adlı A.C, Taksim'deki HDP il binasından Kandil'e uzanan süreci anlattı. SİHA'ların örgüt üzerinde psikolojik baskı oluşturduğunu belirten A.C, örgütün sözde komutanlarının SİHA korkusuyla yaşadığını söyledi. A.C, örgütün yürüttüğü pusu çalışmalarını da itiraf etti.

Burak Doğan
04:00 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Bayraktar TB2.

Bayraktar TB2.

Örgütten kaçarak teslim olan “Cudi” kod adlı A.C, PKK’ya nasıl katıldığını, HDP’nin çok kilit bir rol oynadığını söyledi. A.C “2016 yılında İşten ayrıldım. Bu sürede HDP’nin Gaziosmanpaşa ilçe binasına gidip gelmeye başladım. Burada Bedirhan isimli biriyle tanıştım. Bedirhan örgüt propagandası yaptı. Ve beni Kuzey Irak’a örgüte katılmaya ikna etti.” dedi.

HDP İL BİNASINDAN KANDİL’E

Terör örgütüne katılma kararının ardından Taksim’de bulunan HDP il binasına gittiklerini anlatan A.C. 10 gün boyunca HDP il binasında kaldı. HDP’lilerin önce kendilerini kandırarak, örgüt propagandası yaptıklarını ve ardından DEAŞ ile yaşadıklarını çatışmaları anlatarak terör örgütüne katılma teklifinde bulunduklarını anlattı. Gerekli hazırlıkların ardından kendisiyle ilgilenmekle görevlendirilen Bedirhan A. ile Diyarbakır’a giden A.C. o dönem Lice kırsalında bulunan kampa giderek örgüte katıldığını güvenlik güçlerine itiraf etti. Örgütün özellikle SİHA’lardan büyük darbe yediğini belirten A.C, hava harekatlarının örgüt üzerinde yoğun psikolojik baskı oluşturduğunu ve terör örgütünün çok fazla zayiat verdiğini söyledi. Örgütün sözde komutanlarının SİHA’lardan korktuğunu ve gitmek istedikleri yerlere ulaşmak için özel yollar, geçiş güzergahlarını tercih ettiklerini ifade etti.




#SİHA
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#PKK
#HDP
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