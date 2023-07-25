PKK'nın kâbusu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turunda, BAE ile 50,7 milyar dolar rakamı telaffuz edildiği için herkes Katar ve Suudi Arabistan ile varılan anlaşmaların miktarını da merak ediyor. Oysa işbirliği için kapıların ardına kadar açılması ve tarafların iradesi çok daha önemli. Türkiye, Körfez ile şimdiye kadar daha çok Katar ve biraz da Kuveyt üzerinden ilişki yürütüyordu. Artık Körfez’in iki büyük ülkesi Suudi Arabistan ve BAE ile de stratejik ilişki kuruluyor. Sonuçların ekonomiyle sınırlı kalacağını düşünmek yanlış olur.