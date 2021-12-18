​PKK’nın kaos ekibi​: Eylem hazırlığındaki 26 şüpheli yakalandı

PKK’nın sözde üst yönetimi ve HDP’li yöneticilerin talimatıyla sokak eylemleri organize eden, örgütün sözde şehir yapılanması KCK üyesi şüphelilerin İstanbul’da eylem ve gösteri hazırlığında oldukları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında dün operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK’nın şehir yapılanması KCK’ya ağır darbe vurdu.
HEPSİ HDP YÖNETİCİSİ
- İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 26’sı yakalandı. 2014-2015 yıllarında İstanbul’daki BDP/HDP il ve ilçe teşkilatlarında yönetici oldukları belirlenen şüphelilerin, PKK’nın talimatıyla bombalı, molotofkokteylli, taşlı-sopalı, havai fişekli korsan gösteri ve eylemleri organize ettikleri öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
HDP kongresine 12 gözaltı
İstanbul’da, bebek katili Abdullah Öcalan’ı öven sloganlar atılıp PKK marşlarının söylendiği 12 Aralık’taki HDP il kongresiyle ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen kongreye ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Dün sabahki operasyonda 12 kişi yakalandı. Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.’nin de Kars’ta gözaltına alındığı, İstanbul’a getirileceği öğrenildi.