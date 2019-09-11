Gündem PKKnın müttefiki Ankarada
POLİTİKA

PKK’nın müttefiki Ankara’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin taleplerinin gerçekleşmemesi halinde Suriye kuzeyine operasyon için eylül sonuna işaret etmesinin ardından ABD güvenli bölge diplomasisini hızlandırdı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Stephen Twitty (solda)
Stephen Twitty (solda)

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutan Yardımcısı Hava Korgeneral Thomas Bergeson başkanlığındaki Amerikan askerî heyeti dün Genelkurmay karargâhına gelerek bir dizi temasta bulundu.

Thomas Bergeson

Terör örgütü PKK’yı ‘kara kuvveti’ olarak gören ve örgüte silah-cephane desteği sağlayan CENTCOM’dan bir yetkilinin Ankara temaslarına dahil olması sembolik bulunuyor. CENTCOM’dan Türkiye’ye son ziyaret, ABD’nin Rakka’ya saldırısı öncesi eski CENTCOM Komutanı General Joseph Votel nezdinde yapılmıştı. Ankara’ya Stephen Twitty ile birlikte gelen CENTCOM yetkilisi Thomas Bergeson, ABD Hava Kuvvetleri’nin öne çıkan generalleri arasında bulunuyor.

Görüşmelerde, Fırat’ın doğusunda ABD ile Türkiye’nin yakında başlatacağı jet uçaklı devriyeler konusunun ele alındığı belirtiliyor. Korgeneraller Twitty ve Bergeson’un Genelkurmay’daki dünkü temaslarının ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki general ile temaslara bugün Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekât Merkezi’nde devam edileceği bildirildi.

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