​PKK’nın paralel mahkemesi çöktü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü PKK’ya kırsalda ağır darbeler vururken, emniyet birimleri de örgütün şehir yapılanmasına ardı ardına operasyon düzenliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki sabaha karşı düzenlediği operasyonda PKK’lı 7 şüpheli gözaltına alındı. TEM polislerinin yaptığı istihbarat çalışmasında Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütü PKK içerisinde faaliyette bulunan teröristlerin Suriye’deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı öncesinde yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

PARMAK İZLERİ BULUNDU

Şüphelilerin Türkiye’ye döndükten sonra terör örgütüne eleman aktarımında bulunduğu, iletişime geçtikleri genç ve çocukları PKK’nın dağ kadrosuna katılmaları için ikna etmeye çalıştıkları da tespit edildi. Terörle Mücadele Şubesi Ekipleri 2015 yılında Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde bulunan banka ATM’lerine yönelik düzenlenen molotof ve bombalı saldırılarda kullanılan malzemeler üzerinde de parmak izi çalışması yaptı. Saldırılar öncesinde molotof kokteyli ve bombaların getirildiği poşet ve torbalar üzerinde inceleme yapan polis parmak izlerinden şüphelilerin kimlik ve adres bilgisine ulaştı.

İLÇE BAŞKANININ EVİNDEN KANDİL’E

Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri 8 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda aralarında HDP Beyoğlu ilçe Eş Başkanı olan M.S.B.’nin de olduğu 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı. M.S.B.’nin PKK’dan kaçarak Diyarbakır’da güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadesi üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Teröristin örgütün dağ kadrosuna katılmadan önce 3 gün boyunca M.S.B.’nin evinde kaldığını itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin örgüt içinde kurulan sözde mahkemelerde hakimlik yaptığı ve bu mahkemeleri İstanbul’da da oluşturmaya çalıştığı tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda el konulan çok sayıdaki dijital materyal ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.