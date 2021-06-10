Gündem PKKnın paralel mahkemesi çöktü
İSTANBUL

PKK’nın paralel mahkemesi çöktü

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Eş Başkanı Mehmet Sait Bor’un da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün kendi aralarında mahkeme kurup yargılama yaptığı ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin 2015 yılında yakılan ATM’lerde parmak izi olduğu belirlendi.

Şahin Şen Yeni Şafak
​PKK’nın paralel mahkemesi çöktü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki sabaha karşı düzenlediği operasyonda PKK’lı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü PKK’ya kırsalda ağır darbeler vururken, emniyet birimleri de örgütün şehir yapılanmasına ardı ardına operasyon düzenliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki sabaha karşı düzenlediği operasyonda PKK’lı 7 şüpheli gözaltına alındı. TEM polislerinin yaptığı istihbarat çalışmasında Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütü PKK içerisinde faaliyette bulunan teröristlerin Suriye’deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı öncesinde yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

PARMAK İZLERİ BULUNDU

  • Şüphelilerin Türkiye’ye döndükten sonra terör örgütüne eleman aktarımında bulunduğu, iletişime geçtikleri genç ve çocukları PKK’nın dağ kadrosuna katılmaları için ikna etmeye çalıştıkları da tespit edildi. Terörle Mücadele Şubesi Ekipleri 2015 yılında Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde bulunan banka ATM’lerine yönelik düzenlenen molotof ve bombalı saldırılarda kullanılan malzemeler üzerinde de parmak izi çalışması yaptı. Saldırılar öncesinde molotof kokteyli ve bombaların getirildiği poşet ve torbalar üzerinde inceleme yapan polis parmak izlerinden şüphelilerin kimlik ve adres bilgisine ulaştı.

İLÇE BAŞKANININ EVİNDEN KANDİL’E

Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri 8 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda aralarında HDP Beyoğlu ilçe Eş Başkanı olan M.S.B.’nin de olduğu 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı. M.S.B.’nin PKK’dan kaçarak Diyarbakır’da güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadesi üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Teröristin örgütün dağ kadrosuna katılmadan önce 3 gün boyunca M.S.B.’nin evinde kaldığını itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin örgüt içinde kurulan sözde mahkemelerde hakimlik yaptığı ve bu mahkemeleri İstanbul’da da oluşturmaya çalıştığı tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda el konulan çok sayıdaki dijital materyal ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

Abone Ol Google News
Çetelere bel bağladılar

Çetelere bel bağladılar

​PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri yetmedi.
İtirafçı olmak kurtarmadı

İtirafçı olmak kurtarmadı

FETÖ'cü Serdar ​Atasoy'un 32 yıl hapsi istendi.
Bir gün bile geciktirmeyin

Bir gün bile geciktirmeyin

​Salgını kontrol altında tutabilmenin tek yolu aşı.
Savunmaya 750 proje

Savunmaya 750 proje

​3. Verimlilik Teknoloji Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.
PKK’nın paralel mahkemesi çöktü

PKK’nın paralel mahkemesi çöktü

​Bazı şüphelilerin 2015 yılında yakılan ATM'lerde parmak izi olduğu belirlendi.
NATO’ya güvenmiyoruz

NATO’ya güvenmiyoruz

​Areda Survey'in araştırması, Türk halkının birliğe bakışını gözler önüne serdi.

Müsilajı bakteri yok edecek

Müsilajı bakteri yok edecek

Başlatılan temizlik seferberliği kesintisiz sürüyor.

Vakalar 67 ilde azaldı

Vakalar 67 ilde azaldı

​Haziranda pozitiflik oranı yüzde iki buçuk.
Dehşete düşüren olay

Dehşete düşüren olay

​Cinayet dedektifleri olayı günler sonra çözdü.
İtalyanlar sordu Terim cevapladı

İtalyanlar sordu Terim cevapladı

İtalyanların 'final senaryosu' sorusuna dikkat çeken cevap.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması.

Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.