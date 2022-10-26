PKK’nın sözde ‘basın komitesi’ne baskın

Dünya

Irkçı teklif: Fazla doğum yapan Filistinlilere ceza verelim

Filistinlilere yönelik uyguladığı zulmün ve insanlık dışı uygulamaların dozajını her geçen gün artıran İsrail’de, Gideon Sahar isimli bir doktordan skandal bir teklif geldi. Beerşeba’da Soroka Hastanesi Göğüs ve Kalp Cerrahisi Bölüm Direktörü olan Sahar, Filistinli annelerin doğurganlık oranını azaltmak için tedbir alınması gerektiğini belirtti ve 5’ten fazla çocuk doğuran anneye para cezası uygulanması gerektiğini savundu.