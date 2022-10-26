Gündem PKKnın sözde basın komitesine baskın
ANKARA

PKK’nın sözde ‘basın komitesi’ne baskın

Sözde ‘basın komitesi’ oluşturan PKK, örgütsel propagandasını bu yapı üzerinden yürütüyor. Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün basın komitesinde yer aldığı tespit edilen Mezopotamya Ajansı çalışanlarına yönelik dün operasyon düzenledi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
PKK’nın sözde ‘basın komitesi’ne baskın
Ankara’da 11 kişi gözaltına alındı.

Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarla büyük darbe alan PKK, örgütteki çözülmenin önüne geçmek için çareyi örgüt güdümünde yayın yapan internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında arıyor. Bünyesinde sözde ‘basın komitesi’ oluşturan PKK, örgütsel propagandasını bu yapı üzerinden yürütüyor.

TALİMAT ALIYORLAR

Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün basın komitesinde yer aldığı tespit edilen Mezopotamya Ajansı çalışanlarına yönelik dün operasyon düzenledi. Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 11’i yakalandı. Örgütün üst yönetiminden talimat alan şüphelilerin, ‘gazeteci’ kimliği altına gizlenerek örgüt ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri, toplumsal sokak olayları çıkarmaya çalıştıkları ifade edildi belirtildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PYD/YPG mensubu 1 kişinin yakalandığını açıkladı.

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