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PKK'ya ağır darbe: Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetinde, PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

13:52 . 4/08/2023 Cuma
AA
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, arama-tarama faaliyetinde, 10 bin 800 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 720 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 120 doçka makineli tüfek mühimmatı, 11 doçka makineli tüfek namlusu, 8 el bombası, bir doçka makineli tüfek sehpası, 2 doçka makineli tüfek gövdesi, bir doçka makineli tüfek yönlendirme kolu, 4 AK-47 piyade tüfeği el kundağı ele geçirildiği kaydedildi.




#Milli Savunma Bakanlığı
#PENÇE-KİLİT Operasyonu
#silah ele geçirildi
#mühimmat
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