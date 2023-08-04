PKK'ya ağır darbe: Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yunanistan'da çıkan orman yangınları askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmış ve depoda patlamaya neden olmuştu. Patlama sonrası Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ın depoda yaptığı incelemeler sırasında çekilen fotoğrafta gizli askeri bir haritanın yer alması ise ülkede yeni bir krizi tetikledi. Ülkede ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA, haritanın görünmesini eleştirerek Silahlı Kuvvetler açısından itibar zedeleyici olduğunu ifade etti.