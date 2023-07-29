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Dünya

Irak’ın Kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada, çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

13:31 . 29/07/2023 Cumartesi
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Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Mehmetçiğin gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen malzemeler ise şöyle:
“6 adet el bombası, 1 RPG-7 roketatar, 1 9m113 Konkurs m ve rampası, 3 RPG-7 antitank mühimmatı, 20 120 mm havan mühimmatı, 1 top mühimmatı, 300 12.7 uçaksavar fişeği, 3 RPG-7 sevk fişeği, 175 5.56 fişeği, 6 şarjör, 1 EYP ateşleme düzeneği, 1 termal dürbün, 1 kamera, 1 aksiyon kamerası, 2 kamera bataryası, 2 termal alt üst kıyafet, 2 termal başlık ve 1 termal şemsiye.”


#PKK
#terör
#Mehmetçik
#Milli Savunma Bakanlığı
#Pençe-Kilit Operasyonu
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