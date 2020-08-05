PKK’ya yardımı belgelendi

İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılan ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanan HDP’li Batman eski Belediye Başkanı Mehmet Demir hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede HDP’li eski Belediye Başkanı Mehmet Demir’in terör örgütü PKK ile olan ilişkileri deşifre edilirken sözde belediye eş başkanı olan Songül Korkmaz’ın belediye yönetimine müdahale ettiği ortaya kondu. İddianamede Mehmet Demir’in Batman’daki sivil toplum örgütleri üzerinden Suriye’nın Kamışlı kentindeki PKK’lı teröristlere yardım gönderdiği de belirtildi.

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PKK’YA YARDIM GÖNDERDİ

23 Mart’ta gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan HDP’li Mehmet Demir, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından 22 Temmuz günü HDP Batman İl Başkanlığı’ndan çıkarken yakalandı. Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Mehmet Demir’in Suriye’nin Kamışlı kentine bulunan PKK/PYD’li teröristlere yardım göndermek için telefonla görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. İddianamede, Demir’in terör örgütüne yapılacak yardımı sivil toplum kuruluşlarının kamyonları ile gönderdiğine yer verildi. Demir’in dikkat çekmemek için yardımları Kamışlı’da bulunan sözde kent konseyine ulaştıracağının belirtildiği iddianamede, gönderilen malzemelerin konsey aracılığı ile PKK’lı teröristlere dağıtılacağı da ifade edildi.

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275 TERÖR ŞÜPHELİSİYLE GÖRÜŞTÜ

İddianamede Demir’in 1 Ocak 2019 ile 18 Şubat 2020 tarihleri arasında telefon görüşmesi yaptığı kişilerden 275’inin terör örgütü üyeliği suçundan kaydının bulunduğu belirtildi. Demir ve sözde eş başkan Songül Korkmaz’ın 31 Mart 2019 yerel seçimi öncesinde Bağlar Mahallesi’nde yaptığı seçim çalışmasına ilişkin polise yapılan bir ihbar da iddianamede yer aldı. İhbara göre Demir, Korkmaz ve beraberindeki bir kişi, 13 Mart 2019 günü Bağlar Mahallesi’ne giderek PKK’dan aldıkları talimat gereği propaganda yaptı, halka teröristbaşı Abdullah Öcalan için slogan attırarak video çekti ve katılmayanlara ise baskı kurdu.

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İŞTEN ÇIKARMA TALİMATLARI

İddianame de yer alan bir başka ihbarda ise Demir’in 10 Mart’ta Cevizli köyüne giderek güvenlik güçlerince öldürülen terörist Serhildan Sason kod adlı Adem İrtem’in taziyesine katıldığı ve ölen teröristin fotoğraflarını dağıttıkları belirtildi. Demir’in ikameti ve belediye başkanlığı binasında yapılan aramalarda, bir önceki kayyum döneminde belediyeye işe alınan polis ve asker eşleri ile korucu ailelerin işten çıkartılıp yerlerine HDP’lilerin alınmasının istendiğinin yazılı olduğu bir evrakın da ele geçirildiği iddianamede yer aldı.

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