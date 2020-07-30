PKK’yı ‘Yıldırım’ çarptı: Mehmetçik hainlerin inlerine giriyor

Sınır ötesi operasyonlarla terörü yerinde yok eden Türkiye, yurt içinde de ‘Yıldırım’ operasyonlarıyla hainlerin inlerine giriyor. Ağrı Dağı’nda başlatılan Yıldırım-3 Operasyonu’nu önceki gün Tunceli’de Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu izledi. İçişleri Bakanlığı’nca duyurulan operasyonun hedefi, bölgede barındığı düşünülen teröristleri etkisiz hale getirmek. 1006 personelin iştirak ettiği faaliyette, Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekât ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 67 tim görev alıyor. Yıldırım-1 Operasyonu Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak ili kırsalında 13 Temmuz’da başlatılmıştı. Yıldırım-2 Operasyonu ise 19 Temmuz’dan itibaren Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari kırsalında sürdürülüyor. Ağrı-Iğdır-Kars üçgenine yönelik önceki gün başlatılan Yıldırım-3’ün hedefinde ise Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri var. Tüm bunlara ek olarak Yıldırım-4 ise Tunceli kırsalındaki Munzur-Kutu bölgesinde icra ediliyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde temmuz ayında gerçekleşen Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi. 24 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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117 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütündeki çözülmelerin devam ettiğini, ikna çalışmaları sonucunda bir teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Son olarak Suriye’de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 117’ye yükseldiği vurgulandı. Bakanlığın açıklamasında, başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olanların sayısının artarak devam edeceği kaydedildi.