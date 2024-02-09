Polis 5 dakikada indirdi

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na yönelik terör saldırısının yankıları sürüyor. Terör örgütü DHKP-C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla’nın adliyenin bulunduğu metrobüs durağından başlayıp, etkisiz hale getirilmesine uzanan 5 dakikalık süreç, olayın kaderini değiştirdi. Polis ekiplerinin dikkatli tutumunun büyük rol oynadığı süreçte, ilk adım daha metrobüs üst geçidinin önünde başladı. Saatler 11.35’i gösterirken 2 terörist, tavırları nedeniyle şüpheli bulunarak ekiplerce durduruldu. GBT sorgusu yapılmak istenirken panikleyen iki saldırgan, polise biber gazı sıkarak kaçmaya başladı.

HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETTİLER

Adliye binasının ana giriş kapısının karşısındaki meydana doğru ateş ederek koşan terörist Emrah Yayla, meydana ulaştığında burada bulunan polis kontrol noktasına silahla ateş etmeye devam etti. Polisle çatışmaya giren ve hedef gözetmeksizin ateş eden Yayla, 11.39'da başından vurularak etkisiz hale getirildi. Peşinden meydana koşarak gelen diğer terörist Pınar Birkoç da elindeki çantayı yere atarak polislere ateş etmeye başladı. Polis ekiplerince açılan ateş soncu Birkoç da 11.40'ta başından vuruldu. Bu sırada meydanda bulunan 4 vatandaş ile 3 polis memuru, isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanırken, Dilfiraz Karataş ise yaşamını yitirdi.

VURULSA DA MÜCADELE ETTİ

Öte yandan terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. 6 Şubat Salı gününe ait görüntülerde metrobüsten inerek adliyeye doğru ilerleyen terör örgütü üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un kimlik soran polis memurlarına biber gazı sıkıp ardından ateş açtıkları görülüyor. Silah sesleri üzerine panikle kaçışan vatandaşlar görüntülere yansırken, olay sırasında ayağından vurulan bir polis memuru ise, adliyeye koşarken arkasından gelen teröristlere ateş açarak etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Teröristlerce açılan ateşle kaçan Dilfiraz Karataş'ın sırtından aldığı kurşunla yere düşmesi, ardından gelen iki saldırganın koştukları anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÜVENLIK ÜST SEVIYEDE

Saldırganlarla polis arasındaki çıkan çatışmanın şiddeti, demir korkuluklara isabet eden kurşun izleriyle gün yüzüne çıktı. Adliye binasına çok yakın mesafede olduğu görüldü. Çok sayıda polisin devriye attığı alanda, güvenlik üst seviyede tutulmaya devam ediyor. Terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 94'e ulaştı.

BİRKOÇ KOZMİK ODADAN ÇIKTI

DHKP-C’li terörist Pınar Birkoç'un, 2022'de silahlı terör örgütü suçlarından 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi. DHKP-C adına düzenlenen toplantılara katıldığı gerekçesiyle farklı dosyalardan yargılanan Birkoç hakkında, 9 Mayıs 2017'de silahlı terör örgütüne üye olmak ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçlarından dava açıldı. 17 Eylül 2016'da polis kıyafeti giyerek İstanbul Anadolu Adliyesi’nde keşif yapan DHKP-C’li Cemil Kurt’un barındığı Beyoğlu'ndaki Gençlik Federasyonu'na ait kozmik odaya 3 ay sonra operasyon düzenlendi. Çelik duvarlarla güçlendirilmiş örgüte ait kozmik odada, Birkoç da bulunuyordu.







