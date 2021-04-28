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Gündem Polis gizlice işletilen eğlence mekanını bastı Bir vatandaş kameralara böyle poz verdi
İZMİR

Polis gizlice işletilen eğlence mekanını bastı: Bir vatandaş kameralara böyle poz verdi

Polis gizlice işletilen eğlence mekanını bastı: Bir vatandaş kameralara böyle poz verdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından baskın düzenlendi. Bir müşteri baskın esnasında karşısında gördüğü kameraya poz verirken, eğlence mekanı sahibine ve müşterilere toplam 177 bin 263 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Polis gizlice işletilen eğlence mekanını bastı: Bir vatandaş kameralara böyle poz verdi
Eğlence mekanına ikinci kez baskın yapıldığı ortaya çıktı

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Eski Havaalanı Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğuna yönelik gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, mekanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

İŞ YERİ SAHİBİNE 35 BİN LİRA PARA CEZASI

Bir süre sonra içeriye giren ekipler, tek tek müşterilerin kimlik sorgularını gerçekleştirdi. İçeride bulunan 27 kişiye sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 142 bin 263 lira, ayrıca iş yeri sahibine de 35 bin lira para cezası kesildi.

Polis ekipleri mekan içerisinde ve dışarıda işlemlerini sürdürürken, bazı müşteriler görüntü alan gazeteciye tepki gösterdi. Müşterilerden birisi ise kendisini kayda alan kameraya poz verirken, durumu fark eden diğer şahıslar olaya gülerek tepki gösterdi.

Yakalanan vatandaş kameralara böyle poz verdi.
Yakalanan vatandaş kameralara böyle poz verdi.

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EĞLENCE MEKANINA DAHA ÖNCE DE BASKIN YAPILMIŞ

Ayrıca, 3 Nisan'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, aynı mekana baskın düzenlediği ve içeride bulunan 22 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 69 bin 960 lira, içlerinden 2 kişiye ise ayrıca kapalı ortamda tütün içmekten dolayı 300 lira olmak üzere toplamda 70 bin 260 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

İzmir'de eğlence mekanı baskınında yakalanan şahıs kamerayı görünce böyle poz verdi
OYNAT 00:31
İzmir'de eğlence mekanı baskınında yakalanan şahıs kamerayı görünce böyle poz verdi
İzmir'in Çiğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından baskın düzenlendi. Bir müşteri baskın esnasında karşısında gördüğü kameraya poz verirken, eğlence mekanı sahibine ve müşterilere toplam 177 bin 263 lira para cezası kesildi.
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