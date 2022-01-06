​Polis tebdili kıyafet operasyonla sıfır otomobil stoku buldu

Sıfır araçları stoklayıp fahiş fiyat artışına neden olan soyguncuların yalanını, bayilere müşteri kılığında giden polis ortaya çıkarttı. Son dönemde araç fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışı büyük tepkilere neden oluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, fiyatları etkileyenlerin tespiti için17 Aralık 2021’de resen soruşturma başlatmıştı.

HEP AYNI BAHANE: ÇİP KRİZİ, PANDEMİ

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyeti, müşteri kılığında bayileri gezdi. Gittikleri 8 araç bayisine sıfır araçları olup olmadığını soran polis, çeşitli bahanelerle karşılaştı. Bazı bayi yetkilileri, Kovid-19 nedeniyle otomotiv sektöründe çip krizi yaşandığını savunarak ellerinde araç bulunmadığı cevabı verdi.

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Bazıları da araçlara seramik kaplama, lastik, kaput ve jant koruma gibi modifeyeler yapılacağını, bu nedenle araçların satışa hazır olmadığını iddia etti. Polisin ardından bu bayilere maliye müfettişlerince baskın yapıldı. Gerçek, kayıtlar incelenince ortaya çıktı.

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HANİ ARABA YOKTU?

Araç stok kayıt bilgilerini kontrol eden maliye müfettişleri, bayilerdeki yetkililerin söylediklerinin aksine, stoklarda araç bulunduğunu tespit etti. Bayilere para cezası kesen müfettişler, tuttukları tutanakları da soruşturma dosyasına girmesi için Başsavcılığa gönderdi.

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