Gündem Polis tebdili kıyafet operasyonla sıfır otomobil stoku buldu
ANKARA

Polis tebdili kıyafet operasyonla sıfır otomobil stoku buldu

Ankara’da polis tebdili kıyafet otomobil bayilerini gezdi. Gidilen 8 bayiden bir kısmı ‘çip krizi nedeniyle araç yok’ derken, diğerleri araçlara modifiyeler yapılacağını bahane göstererek satış yapmadı. Gerçek, maliye müfettişlerinin baskınıyla ortaya çıktı. İncelenen ‘araç stok kayıt bilgileri’ne göre ‘yok’ denilen araçların depolarda yatırıldığı anlaşıldı. Stokçuluk yapan bayilere para cezası kesildi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Polis tebdili kıyafet operasyonla sıfır otomobil stoku buldu
Polis, müşteri gibi otomobil bayilerini gezdi. “Yok” çekilen araçların depolarda yatırıldığı tespit edildi.

Sıfır araçları stoklayıp fahiş fiyat artışına neden olan soyguncuların yalanını, bayilere müşteri kılığında giden polis ortaya çıkarttı. Son dönemde araç fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışı büyük tepkilere neden oluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, fiyatları etkileyenlerin tespiti için17 Aralık 2021’de resen soruşturma başlatmıştı.

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Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyeti, müşteri kılığında bayileri gezdi. Gittikleri 8 araç bayisine sıfır araçları olup olmadığını soran polis, çeşitli bahanelerle karşılaştı. Bazı bayi yetkilileri, Kovid-19 nedeniyle otomotiv sektöründe çip krizi yaşandığını savunarak ellerinde araç bulunmadığı cevabı verdi.

Arşiv
Arşiv

Bazıları da araçlara seramik kaplama, lastik, kaput ve jant koruma gibi modifeyeler yapılacağını, bu nedenle araçların satışa hazır olmadığını iddia etti. Polisin ardından bu bayilere maliye müfettişlerince baskın yapıldı. Gerçek, kayıtlar incelenince ortaya çıktı.

HANİ ARABA YOKTU?

Araç stok kayıt bilgilerini kontrol eden maliye müfettişleri, bayilerdeki yetkililerin söylediklerinin aksine, stoklarda araç bulunduğunu tespit etti. Bayilere para cezası kesen müfettişler, tuttukları tutanakları da soruşturma dosyasına girmesi için Başsavcılığa gönderdi.

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