Polise saldırıp Yunanistan’a kaçacakmış: Turuncu listede aranıyordu

İstanbul ve Bingöl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu PKK’nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu olan ve turuncu listede aranan “Rodi Çevlik” kod adlı Sonuç Gürdeğir yakalandı. Teröristin PKK’nın Kandil’deki sözde üst yönetim tarafından eylem için İstanbul’a gönderileceği istihbaratını alan Bingöl Emniyeti, bu bilgiyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile paylaştı. Harekete geçen ekipler teröristi adım adım takibe aldı.

Sonuç Gürdeğir

SÜREKLİ EV DEĞİŞTİRDİ

PKK’lı elebaşı Erzurum ve Bingöl kırsalından ayrılıp İstanbul’a geliş istikameti boyunca izlendi. İstanbul’a gelen teröristin bağlantılarının deşifre edilmesi için olağanüstü takip başlatan İstanbul polisi, 7/24 teröristin her hareketini kayıt altına aldı. Polis takibine takılmamak için sürekli ev değiştiren teröriste, Kandil’den gelen emirle lojistik destek sağlayan ve gizleneceği evleri ayarlayan bir terörist daha tespit edildi.

SORGUYA ALINDILAR

Sonuç Gürdeğir’in gizleneceği evleri ayarlayan kadın teröristin öz yeğeni Derman Bayşu olduğu belirlenirken, 2 teröristin Ataşehir’de bulunduğu adrese dün şafak vakti operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese giren Özel Harekat Polisleri, turuncu listede aranan Sonuç Gürdeğir ve yeğeni Derman Bayşu’yu kıskıvrak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Teröristlerden Bayşu’nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürerken, Gürdeğir hava yoluyla Bingöl’e gönderildi.

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MERİÇ’TEN LAVRION’A

“Rodi Çevlik” kod adlı teröristin İstanbul’daki polis noktalarını hedef alacak bir eylem arayışında olduğu ve bu doğrultuda bilgi topladığı belirlendi. Teröristin eylemden sonra Yunanistan’a kaçacağı ve bunun için yol güzergahını dahi belirlediği tespit edildi. Yeğeni ile Edirne’de Meriç Nehri kıyısına kadar giden ve kaçış için keşif yapan teröristin, planladığı eylemden hemen sonra Yunanistan’daki Lavrion kampına kaçacağı ortaya çıktı.

9 şehidin katili

11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan PKK’lı Sonuç Gürdeğir’in, 9 Ekim 2014’te Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanıp 2 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü saldırının failleri arasında bulunduğu tespit edildi.