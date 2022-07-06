Gündem Polisin gözünden kaçmadı Şarj aletinden uyuşturucu çıktı
İSTANBUL

Polisin gözünden kaçmadı: Şarj aletinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 494 gram Bonzai, 10,7 gram Metamfetamin, 13 adet Lyrıca hap, 1 adet hassas terazi 99 adet fişek, 1 adet toplu tabanca, 99 adet fişek ele geçirilirken 2 kişi de tutuklandı. Şarj aletinin içine saklanan uyuşturucu polisin dikkati sayesinde ele geçirildi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Polisin gözünden kaçmadı: Şarj aletinden uyuşturucu çıktı
​​​İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden uyuşturucu operasyonu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 494 gram Bonzai, 10,7 gram Metamfetamin, 13 adet Lyrıca hap, 1 adet hassas terazi 99 adet fişek, 1 adet toplu tabanca, 99 adet fişek ele geçirilirken 2 kişi de tutuklandı.

ŞARJ ALETİNDEN ÇIKTI

Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesinde bir şahsın araçla uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri Atatürk Caddesi üzerinde bir araç şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontroller sırasında görülen bir şarj aletinin normalden daha ağır ve kapak kısmı ile oynanmış olduğunu fark eden polisler şarj aleti içerisinden alüminyum folyoya sarılı halde 6 parça halinde metamfetamin maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan M.E, J.E. ve S.D. gözaltına alındı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan araştırmalarda, M.E'nin uyuşturucu maddeyi temin ettiği şahıs tespit eden polisler uyuşturucu alma bahanesiyle şahısla buluştu. Aynı gün Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesindeki bir adres önüne gelen U.D. yakalandı. Yapılan üst aramasında 2 parça halinde toplam 105,7 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

​​İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden uyuşturucu operasyonu
OYNAT 00:29
​​İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 494 gram Bonzai, 10,7 gram Metamfetamin, 13 adet Lyrıca hap, 1 adet hassas terazi 99 adet fişek, 1 adet toplu tabanca, 99 adet fişek ele geçirilirken 2 kişi de tutuklandı.


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