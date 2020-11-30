Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Polisin kovalamaca sonrası yakaladığı şüphelinin çorabından uyuşturucu madde çıktı
BURSA

Polisin kovalamaca sonrası yakaladığı şüphelinin çorabından uyuşturucu madde çıktı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen araçlarıyla gezmeye çıkan 4 genç polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada ise K.G.’nin çorabının içerisine sakladığı uyuşturucu madde bulundu. "Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak" suçundan 12 bin 744 TL para cezası uygulanan şüpheliler gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Şüphelilerden birinin çorabının içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerden birinin çorabının içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri, Altıparmak Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 YU 357 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

Polis ekiplerine aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, ara sokaklara kaçarken bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

4 genç, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca neticesinde yakalandı.

ÇORABIN İÇİNDE ÇIKTI

Araçta bulunan F.G., A.A., İ.R. ve K.G gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada ise K.G.’nin çorabının içerisine sakladığı uyuşturucu madde bulundu.

Kısıtlamada polisten kaçan şüphelinin çorabından uyuşturucu madde çıktı.
4 şüpheliye "Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak" suçundan 12 bin 744 TL para cezası uygulandı.
  • Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denetim ekibinden kaçan aracı çöp kamyonu durdurdu
FOTOĞRAF 8
Title
Kırıkkale’de devriye gezen uzman ekipleri gören 2 kişi, ceza almamak için otomobil ile kaçmaya çalışırken yolu kapatan çöp kamyonuna takıldı.
Title
Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’nde görevli uzman ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
Title
Kent merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde uzman ekiplerden kaçan 2 kişinin otomobil ile kaçışına izin vermeyen çöp kamyonu yolu kapattı.
Title
Koşarak otomobilin yanına giden jandarma ekipleri, 2 kişiyi araçtan indirerek belgelerini kontrol etti.
Title
Belgeleri tam olan sürücü ceza almadan kurtulurken, arkadaşı ise kısıtlamaya uymadığından dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası aldı.
Title
Sürücü ve yayalar üzerinde denetimlerini gece boyunca sürdüren ekipler, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir bankamatikten para çekerken tespit edilen 2 kişiye kısıtlama ihlalinden dolayı toplam da 6 bin 300 lira ceza uyguladı. Bir cadde de araca binerken ekiplere yakalanan 16 yaşındaki bir çocuk ile dayısına 3 bin 150’şer lira idari para cezası verildi. Yine denetimler sırasında kamyonla kaçmaya çalışan bir kişi, uzman ekiplerce yol kapatılarak durduruldu. Pazarcı olduğunu iddia eden sürücü, belge gösteremeyince ceza almaktan kurtulamadı.
Title
Title
Denetim ekibinden kaçan aracı çöp kamyonu durdurdu
Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimde İl Salgın Denetim Merkezi'nde görevli uzman ekipleri görüp kaçan otomobili bölgede görevli bir çöp kamyonu yolu kapatarak durdurdu. Aracın içindeki şahsa jandarma ekipleri tarafından 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Kısıtlama sona erdi vatandaş yollara döküldü
FOTOĞRAF 14
Title
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'da sona ermesinin ardından sokaklarda hareketlilik başladı.
Title
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'te sona erdi
Title
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kısıtlama sonrasında bazı vatandaşların işlerine gittiği görüldü.
Title
Dünyanın en kalabalık şehirlerinden İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik akışı başladı.
Title
Toplu taşıma araçlarında az sayıda yolcu gözlendi.
Title
Her zaman kalabalığıyla ünlü İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı sabahın ilk ışıklarında sakinliğini korurken bazı iş yerlerinin haftanın ilk günü için hazırlık yaptığı görüldü.
Title
Kısıtlamanın sonra ermesiyle Galata Köprüsü üzerine gelen balıkçılar da oltalarını Marmara Denizi'ne salladı.
Title
Öte yandan kısıtlama süresince İBB Trafik verilerine göre yüzde 2'lerde olan trafik yoğunluğu saat 06.17 itibarıyla yüzde 6'ya ulaştı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kısıtlama sona erdi vatandaş yollara döküldü
İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısmı sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafikte ve sokaklarda hareketlilik başladı.
Abone Ol Google News
Ülkeninutanç kaynağı!

Ülkenin
utanç kaynağı!

​ABD Başkanı Trump iddiaları sıralayıp FBI'a yüklendi.
Bakan Kocayateşekkür ederim

"Bakan Koca'ya
teşekkür ederim"

​Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil için bakanlık uçak gönderdi.
Kadir Şeker kurtarmaya çalıştığı kadın için hapis yatıyor: O ise 900 gram uyuşturucuyla yakalandı

​Mustafa Sarıgül'ün ekibi harekete geçti..
Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

​Dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatıldı.

​Kısıtlamada ceza kesilen kişi polis ekiplerini tehdit etti.

Kız arkadaşını bıçakladı

Kız arkadaşını bıçakladı

​Sosyal medyada yazdıkları ise pes dedirtti.

ABD tarihinde bir ilk

ABD tarihinde bir ilk

​Tamamı kadınlardan oluşan ekibini açıkladı.
Vatandaş<br>yollara döküldü

Vatandaş
yollara döküldü

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
15 yıl sonra <br>aynı senaryo

15 yıl sonra
aynı senaryo

10 kişi Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi yendi.
Yeni skandal

Yeni skandal

​Almanya, Atina'nın suçlarına ortak olmuş.
Paris’i yakan öfke

Paris’i yakan öfke

​Halk Macron'un istifasını istiyor.
İsrailliler askerden kaçıyor

İsrailliler askerden kaçıyor

Psikolojik muafiyet haklarını kullanıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.