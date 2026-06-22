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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelecek

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelecek

20:2922/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
AA
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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmî ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkiler ve mevcut iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Nawrocki'nin 23-24 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceğini, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade eden Duran, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğünü kaydetti.


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