Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli mesajlar: "Muhalefet açığımız giderek büyüyor"

Konuşmasında partisi ile CHP arasındaki vizyon farkına geniş yer ayıran Erdoğan, kendi siyaset anlayışlarının sorunları halı altına süpürmek yerine çözüm odaklı projeler üretmek olduğunu vurguladı. Barajlar, yollar, şehir hastaneleri ve millet bahçeleri gibi yatırımları hatırlatan Erdoğan, muhalefetin ise mazeret ve hamasetten öteye geçemediğini dile getirdi. CHP'nin kronikleşmiş bir vizyon sorunu yaşadığını ve koltuk sevdasıyla iç kavgalara sürüklendiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin muhalefet açığının kapanmak bir yana giderek daha da büyüdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ankara'mızın her kademesinde, bu davaya gönül veren bu yürüyüşe. Eşlik eden emeğini, gayretini, duasını ve desteğini bizlerden esirgemeyen her bir kardeşime, buradan şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, bu sene biliyorsunuz partimizin kuruluşunun 25. yılı idrak ediyoruz.

Ağustos ortasında inşallah bize hareketimize ve mücadelemize yakışır bir programla 25. yaşımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız.

Kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, bu sene biliyorsunuz partimizin kuruluşunun 25. yılı idrak ediyoruz. Ağustos ortasında inşallah bize hareketimize ve mücadelemize yakışır bir programla 25. yaşımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız.

Ankara Parti'nin milletin gönlüne düşmesinden kuruluşuna iktidara gelişine kadar her aşamasına bizzat şahitlik etmiştir. AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk. Ankaralı kardeşlerimizin hayır dualarıyla büyüttük. Bakınız, hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu.

İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine turizm gelirlerimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine savunma ihracatımızı 148 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine milli gelirlerimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek, hayal tahsilliği yapmakla hitap edilirdi.

İnşallah Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek, hayalperest olmakla suçlanırdık.Hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köprü reformlarımızla sessiz devrim, merhum Özal'ın o meşhur ifadesiyle "Türkiye'ye çağ atlattık" Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık.

Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık.

Böylece Türkiye Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla şerefle nakşettirdik.

İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak; başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek.

Bununla ilgili hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen hafta Ankara'mıza yeni bir eser inşa etmenin gururunu yaşadık, 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı tekrar ihya ettik.Hizmet edecek havalimanımız Esenboğa'nın Türk Hava Yolu ve Hava Karayolu trafiğini rahatlatacak. Bir kez daha şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Ankara'ya yeni eserler kazandırmaya inşallah devam edeceğiz.Değerli kardeşlerim, burada şu vizyon ve ufuk farkını da dikkatinizi özellikle getirmek isterim. AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımızda sorunları halı süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk.

Su sıkıntısı mı var, yeni barajları isale hatları inşa ettik; trafik mi sıkıştı, yeni yollar yeni metro hatları inşa ettik; çarpık kentleşme sorunu mu var, TOKİ ile modern konutlar inşa ettik; çevre ile mi var, parklarla yeşil alanlarla millet bahçeleriyle şehirlerimizi güzelleştirdik; vatandaşımız sağlık hizmeti alırken sıkıntı mı çekiyor, yeni tesisler şehir hastaneleri sağlık merkezleri inşa ettik.

Mazeretlere sığınmadık; saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık. Biliyorsunuz, elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş; bunların da mazeretten hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok. Projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz.Kavgasız günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar.Bakın, her zaman söylüyorum: İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı proje hizmet etmeyi maalesef öğretemedik.

Şunu da ifade etmek isterim ki Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana, giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk sevdalılarının elinde. Düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla gerilimle alınmasını biz doğru bulmuyoruz.

Sevgili Ankaralılar, kıymetli yol arkadaşlarım, biz işimize bakıyoruz. Gündemimize odaklanıyor, milletin çizdiği rotada devam ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamı için çalışıyor, emeklerimizin karşılığını gördükçe mücadelemize daha bir şevkle sarılıyoruz.Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu misali günden güne büyümekte, yeni üyelerimizin heyecanıyla güç kazanmaktadır."

CHP'DEN İSTİFA EDEN HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Erdoğan'ın konuşması sonrası CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye geçti. Rozetini Erdoğan taktı.



