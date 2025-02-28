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Prof. Dr. Çağrı Erhan ile Vedat Demiröz Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Prof. Dr. Çağrı Erhan ile Vedat Demiröz Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

00:1028/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları yer aldı. Buna göre Prof. Dr. Çağrı Erhan ile Vedat Demiröz Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Öte yandan altı ile yeni müftü ataması da yapıldı.

28 Şubat 2025 tarihli
Resmi Gazete
yayımlandı.
32 bin 827 sayılı Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzalı atama kararları yer aldı.
Buna göre Prof. Dr.
Çağrı Erhan
ile
Vedat Demiröz
,
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı
na atandı.
Erhan'a ayrıca '
büyükelçi
' unvanı da verildi.

Altı ile yeni müftü

Atama kararları doğrultusunda altı ilin müftüsü de değişti.

Niğde İl Müftüsü Osman Ayas ile Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun görevden alındı.

Niğde İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Gümüşhane İl Müftülüğüne Hayri Erenay, Zonguldak İl Müftülüğüne, Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz, Bitlis İl Müftülüğüne Kadir Koçak, Bingöl İl Müftülüğüne Orhan İmamoğlu atandı.




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#Çağrı Erhan

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