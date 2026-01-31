Prof. Dr. Sözbilir 'sismik hareketlilik sürüyor' dedi ve o bölgeyi işaret etti: Yeni depremler olacaktır

Uzmanlar, "kırılmamış" faylar konusunda uyarılarını yineledi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ana sarsıntıların ardından gözlerin çevrildiği altı kritik fay hattını sıralayarak, bölgedeki sismik riskin yeni bir evreye girdiğine dikkat çekti.

6 KRİTİK FAY HATTI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinin enerji boşalımını ilettiği farklı faylarda belli bir süre sonra yeni deprem tehlikesinin ortaya çıkacağını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin yıldönümü yaklaştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri dünyanın önemli sismik hareketleri arasında yer aldığını söyledi.

Sözbilir, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yakın bölgedeki kırılmayan fayları sayarak, bu bölgeye dikkat çekti.

BÖLGEDE ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Ana yırtılmanın olduğu bölümlerde artçı depremlerin devam ettiğini anlatan Sözbilir, ana depremde kırılan fayların üzerinde yeniden bir yıkıcı deprem üretme olasılığı bulunmadığını ifade etti.

"KIRILAN FAYLAR ÜZERİNDE 6'YA VARAN DEPREMLER OLABİLİR"

Prof. Dr. Sözbilir, artçı deprem niteliğindeki depremlerin devam ettiğini kaydederek, "O faylar üzerinde 7,7'ye varan deprem olduğu için 6,0'ya kadar, kırılan faylar üzerinde artçı depremler olabilir." dedi.

Depremlerin ardından bölgede farklı büyüklüklerde 100 binin üzerinde depremin olduğunu aktaran Sözbilir, bu durumun bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

KIRILMAYI BEKLEYEN ALTI FAY HATTI

Sözbilir, bölgede Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmayan ve her an deprem üretebilecek fayların olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maraş Fayı'nda kırılma gerçekleşmiş değil. Savrun Fayı'nda ve güneydeki Yumurtalık, Karataş gibi faylarda da durum böyle. Bunlar gelecekte deprem üretmesi beklenen faylar."

"Bölge deprem tehlikesi açısından dünyadaki en sismik bölgelerden bir tanesi. Belli bir zaman sonra buradaki enerji boşalımının ilettiği daha farklı faylar üzerinde yeni depremler olabilir."



