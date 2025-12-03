Programda ‘Türk’ çıktı ‘İslam’ azaldı

CHP'de 3 gün süren 39'uncu Kurultay'ın ilk gününde, 17 yıldır değişmeyen parti programı ele alındı. En son 2008'de Deniz Baykal'ın genel başkanlığında değiştirilen ve CHP'nin siyasi kodlarını belirleyen pek çok kavram, yeni parti programında kendine ya yer bulamadı ya da kullanım sayısı azaldı. “Türk” ifadesi “Türk Dil Kurumu” ve “Türk Silahlı Kuvvetleri” gibi kullanımlar sayılmazsa yeni parti programından tamamen çıkarıldı. “İslam” kavramı 12'den 1’e düşürüldü. LGBT akımlarının temsilini ifade eden “cinsel yönelim” kavramı ilk kez parti programına girdi. Bu kavram, yeni programın 2 farklı yerinde geçiyor. Yeni programda “aile” kelimesinin kullanım sayısı da azaldı. Bir önceki programda 69 yerde geçen “aile” sözcüğü, artık 27 bölümde yer alıyor. Eski programda “yolsuzluk” kavramı 27 kez geçerken, yeni programda 19 kez kullanıldı. “Kürt” ifadesi 2 yerde geçerken, yeni programda 4 yerde kullanıldı. Sol sosyalist ve Kürt hareketinin kullandığı “eşit yurttaşlık” olgusu da CHP'nin ilk kez programına aldığı kavramlardan oldu. Söz konusu kavram da yeni parti programında 8 kez kullanıldı. “Vergi” ifadesinin kullanımı 104'ten 57'ye, “milli irade” kavramı ise 3'ten 1’e düşürüldü. “Savunma sanayii” ifadesinin kullanımı 5'ten 13'e çıkarken, “kalkınma” 83'ten 193'e, “kadın” 84'ten 107'ye, “göç” 18'ten 36'ya, “refah” da 65'ten 90'a yükseldi.