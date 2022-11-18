Provokasyona pabuç bırakmayız: Muhalefet terörle kol kola geziyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya’nın Bali adasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taksim’deki terör saldırısına yönelik tepkileri üzerinden muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Bunların tavırlarına yabancı değiliz” ifadelerini kullandı. İYİ Parti’ye çağrıda bulunan Erdoğan, “Masayı terk etmek üzere konumunu gözden geçirmeli” dedi. Suriye ile normalleşme için haziran ayını işaret eden Erdoğan, “Seçimlerden sonra sil baştan yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

MUHALEFET TERÖRLE KOL KOLA GEZİYOR

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında 2’si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Şunu bütün samimiyetimle, açık sözlü olarak söylemem gerekir, bütün bunlara rağmen muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetmeyişine biz zaten alıştık. Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara’dan İstanbul’a yürüyen muhalefettir. Biz, bu muhalefete yabancı değiliz. Bunların tavırlarına da yabancı değiliz. Şu anda bunlar PKK’nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık.

REKLAM

İYİ PARTİ’YE 6’LI ‘MASAYI TERK ET’ ÇAĞRISI

Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP’yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP’in (İYİ Partinin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.”

KORKU SENARYOSUNUN BİR PARÇASI

“İstiklal Caddesi’ndeki saldırıyı ‘seçim yaklaştıkça yapılabileceği konuşulan provokasyonlardan biri’ olarak ifade edenler var. Siz bu saldırıyı seçimle ilişkilendiriyor musunuz? Bu tür saldırıların olabileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna Erdoğan, “Bir defa şunu peşinen söyleyeyim, biz, hiçbir provokasyona Allah’ın izniyle pabuç bırakmayız. Gereği neyse bunun gereğini yaparız ve yapacağız. ‘Bu saldırı, yaklaşan seçimlerle bağlantılıdır’ gibi bir ifade de terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası. Ama benim milletimin, benim vatandaşımın feraseti çok yüksektir. Hiçbir zaman bu oyunlara gelmez” yanıtını verdi.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü İdris nSaruhan’ın da yer aldığı Türk gazetecilerinin sorularını cevapladı.

F-16 MESELESİNİ ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ

Biden ile görüşmesini hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti: “Biden tabii bu konularla ilgili önce bize teşekkürünü ifade etti. Bunun dışında F-16’larla ilgili konuda ‘işin tamamen elinde olduğunu, bunun hassasiyeti içerisinde olduğunu’ söyledi. İnşallah kısa zamanda F-16 meselesini de bu vesileyle çözmüş oluruz.”

Ahmet Kaya’nın kabrini nakledelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kaya’nın kabrinin nakledilmesi teklifinin hala masada olduğunu söyledi. Cezaevinde olduğu dönemde Kaya’nın Yedikule’de Kazlıçeşme’de yapılan programa katıldığını hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti: “Onun orada yaptığı konuşma, söylediği parçalar hakikaten unutulmazdı. Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa’dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı. Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır.”

Nükleer teşebbüs olmaz

ABD ve Rus istihbaratının Türkiye’deki görüşmesi sorulan Erdoğan, şu yanıtı verdi: “Şu kadarını söyleyeyim; Rusya’nın ve Amerika’nın burada nükleer silaha müracaat edip etmeyeceği konusunda İstihbarat Başkanı’mdan aldığım bilgi, şu an itibarıyla her iki tarafın da nükleer silahla ilgili herhangi bir teşebbüsünün olmayacağı istikametinde. Allah göstermesin, bu yeni bir dünya savaşına yol açar. Buna da fırsat vermeyelim.”

REKLAM

Enerji konusunda birilerine muhtaç değiliz

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna tahılının Afrika ülkelerine bedava ulaştırılması konusunda “Buğdayın gelip bizde una çevrilmesi ve bu şekilde gönderilmesi onları da ciddi manada rahatlatacaktır” dedi. Erdoğan, ayrıca Türkiye’nin enerjide “yeniden ihraç” sürecini başlatabileceğini söyledi. Bu arada Türkiye’ye “Sizi enerji noktasında da destekleyebiliriz” diyen ülkelerin de bulunduğunu aktaran Erdoğan, “Bu konuda onlarla da bu ilişkilerimizi devam ettireceğiz. İnşallah gerekirse oralardan da kendimiz için olmaktan öte alıp ihracını yapma, yani SWAP diyebileceğimiz bir süreci de başlatma şansımız ayrıca var. İsim vermeyeyim, onu gidip görüşüp, karara bağladıktan sonra açıklarız” dedi.

Başıboş köpekler için talimat verdim

”Sokak köpekleriyle ilgili bir çağrı yapmıştınız belediyelere, ‘Hayvanların yeri barınaklardır, sokaklar değil. Böylece hem hayvanlar korunsun hem de vatandaşların güvenliği sağlansın’ diye. Ancak geçen sürede sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor bazı yerlerde. Son olarak Bitlis’te bir çocuk vefat etti. Bu konuda bir çalışma olabilir mi?” sorusuna Erdoğan, şu cevabı verdi: “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek. Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanlarını toplamalı. Mesela bizim Konya Büyükşehir Belediyemizin gerçekten çok örnek bir çalışması var. İstanbul’da Beykoz Belediyemizin de gerçekten çok örnek bir çalışması var.

REKLAM

UYGUN MEKANLAR OLUŞTURULUYOR

İstanbul’da Orman Bölge Müdürlüğümüz ile Valiliğimizin müşterek yeni bir çalışmaları var. Bu hayvanların bakılabileceği ve daha sonra dernekler tarafından bunların bakımının üstlenilebileceği bir uygulamayı müştereken çalışıyorlar. Orman Bölge Müdürlüğü bu hayvanlar için uygun yerler ve hayvan severlerin de gelip ilgilenebilecekleri mekanlar oluşturmaya çalışıyor. Epey bir ilerleme de kaydedildi.”