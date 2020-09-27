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ANKARA

Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında öldü

Ankara’nın Mamak ilçesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bölümünde tedavi gören hasta, odasını ateşe verdi. Odasını yakan hasta hayatını kaybederken, çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Psikiyatr kliniğinde tedavi gören hasta, odasını ateşe verdi.
Psikiyatr kliniğinde tedavi gören hasta, odasını ateşe verdi.

Olay, saat 04.30 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasının 3. katında meydana geldi.

DHA

Edinilen bilgiye göre, hastanenin 3. katındaki tecrit odasında tedavi gören Mehmet Beşparmak, henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. O sırada refakatçı olarak kalan baba Kadir Beşparmak, tecrit bölümünden çıkan dumanları görünce durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

DHA

YATAĞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken sepetli araçlarıyla da binada mahsur kalan hastaları kurtardı.

  • Yangını çıkaran Mehmet Beşparmak olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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