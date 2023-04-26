Putin Akkuyu'daki açılışa katılacak mı? Rusya'dan açıklama geldi

’in santrale ilk yakıtın aktarılacağı açılış törenine video konferans yöntemiyle katılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Putin’in tören için Türkiye’ye gelebileceğini ya da online olarak katılım sağlayabileceğini ifade etmişti.

’in santrale ilk yakıtın aktarılacağı açılış törenine video konferans yöntemiyle katılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Putin’in tören için Türkiye’ye gelebileceğini ya da online olarak katılım sağlayabileceğini ifade etmişti.

Açıklamasında dünya gündemiyle ilgili sorulara da yanıt veren Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın 2024’teki başkanlık seçimlerinde tekrar aday olacağını duyurmasına ilişkin, "Bu bizi ilgilendiren bir konu değil. Amerikan seçmeninin düşünmesi gereken bir konu. Bu daha çok onların meselesi" dedi.