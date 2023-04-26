Putin Akkuyu'daki açılışa katılacak mı? Rusya'dan açıklama geldi

Vladimir Putin
"Biden’ın adaylığı bizi ilgilendirmez"
Açıklamasında dünya gündemiyle ilgili sorulara da yanıt veren Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın 2024’teki başkanlık seçimlerinde tekrar aday olacağını duyurmasına ilişkin, "Bu bizi ilgilendiren bir konu değil. Amerikan seçmeninin düşünmesi gereken bir konu. Bu daha çok onların meselesi" dedi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, İngiltere’nin Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum içeren zırh delici mermi gönderdiklerini açıklamasıyla ilgili ise, "Bu bilgiler üzücü. İngilizler bunun sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacaklarını bilmeli" diye konuştu.