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Gündem

Putin Akkuyu'daki açılışa katılacak mı? Rusya'dan açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Mersin’de yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılacağını açıkladı.

16:23 . 26/04/2023 Çarşamba
IHA
Vladimir Putin

Vladimir Putin

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılış töreni yarın düzenlenecek. Santralin açılışını
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
yapacak. Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov
, Rusya Devlet Başkanlı
Vladimir Putin
’in santrale ilk yakıtın aktarılacağı açılış törenine video konferans yöntemiyle katılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Putin’in tören için Türkiye’ye gelebileceğini ya da online olarak katılım sağlayabileceğini ifade etmişti.

"Biden’ın adaylığı bizi ilgilendirmez"

Açıklamasında dünya gündemiyle ilgili sorulara da yanıt veren Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın 2024’teki başkanlık seçimlerinde tekrar aday olacağını duyurmasına ilişkin, "Bu bizi ilgilendiren bir konu değil. Amerikan seçmeninin düşünmesi gereken bir konu. Bu daha çok onların meselesi" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, İngiltere’nin Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum içeren zırh delici mermi gönderdiklerini açıklamasıyla ilgili ise, "Bu bilgiler üzücü. İngilizler bunun sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacaklarını bilmeli" diye konuştu.

Yugoslavya’daki iç savaşta bu tür mermilerin kullanıldığını ve bunların siviller üzerinde kalıcı hasar bıraktığını ifade eden Peskov,
"NATO, Yugoslavya’yı bombaladığında bu tür mühimmatların kullanılması nedeniyle kanser ve diğer hastalıklarla ilgili bilimsel raporlar kaydedildi"
şeklinde konuştu.


#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
#Dmitriy Peskov
#Vladimir Putin
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