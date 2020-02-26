Putin ikili oynuyor

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi:

Rusya’nın Türkiye’ye karşı Suriye’nin arkasında durması, Suriye’yi Türkiye’ye tercihi akla ziyandır. Dahası Putin’in ikili oynaması, önde Sayın Erdoğan’a sarılırken, arkada Esad’ı kucaklaması tam bir çelişkidir. Türkiye ile Rusya stratejik ortak değildir, müttefik değildir; ama iki ülke arasında siyasi, ticari, ekonomik ve diğer ilişki ağları gelişmiş ve güçlenmiştir.

İŞE RUSYA’DAN BAŞLANSIN

Ne var ki İdlib’deki sıcak çatışma ve gerilim ikliminin varlığı domates yüklü TIR’larımızın Rusya sınırında bekletilmesine neden oluyorsa samimiyetsizlik ve güvensizlik zirve yapmış demektir. Türkiye’nin İdlib’deki varlığı hakkıdır, haklıdır. Bu varlığımızı sorgulayanların önce işe Rusya’dan başlamaları, mazlumların katledilmesine kafa yormaları isabetli ve tutarlı bir yaklaşım olacaktır.

ÜÇÜNCÜ BLOK DEĞİL İHANET

HDP’nin CHP’ye yönelik ‘cesur olun, kuytuda buluşmayalım, kapalı kapılar arkasında el ele gezmeyelim, siyasi nikâhımızı uluorta ilan edelim dayatması’ karşılık bulmuştur. Kılıçdaroğlu, ölü teröristlere nasıl saygı duruşunda bulunduklarını açıklayacak yüreğe sahip midir? Sorosçuların dümen suyuna girmiş İP’in bu olan biten iğrençliklere diyecek bir şeyi var mıdır? Serok Ahmet’in PKK özlemi, Babacan’ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu’nun bölücülük merakı siyasette üçüncü bir blok arayışı falan değil, düpedüz vatana ihanettir.

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HDP KONGRESİNE SORUŞTURMA AÇILMALIDIR

PKK’nın yan kolu, Kandil’in siyaset ucubesi HDP’nin 4. Büyük Olağan Kongresi yapılmış, yaşanan rezillikler izleyen her vicdan sahibi kardeşimizi rahatsız etmiştir. Sözde eş başkan değişimi gerçekleşmiş bu görevin yenisi de katılımcıları Kürdistan’ın her köşesinden gelenler olarak selamlamıştır. Cumhuriyet savcıları HDP’nin bölücü kongresi hakkında mutlaka cezai takibata başlamalı, gecikmeksizin soruşturma açmalıdır. Ha HDP ha CHP ha Serok ha Babacan alayı birdir, hepsi aynı alçak ve karanlık yolun yolcularıdır.

Biz hükümet ortağı değiliz

Bahçeli, Ozan Ceyhun’un Avusturya’ya büyükelçi atanmasına yönelik tartışmalara ilişkin, “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir parçasıdır. Biz hükümet ortağı değiliz, yönetimde siyasi sorumluluğumuz da bulunmuyor. İdari tasarruflar tamamen hükümetin tekelindedir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Avusturya’ya büyükelçi tayin edilmiştir. Atamayla büyük bir eleştiri sağanağı başlamıştır. Ahlaksız bir süreç devreye alınmıştır. MHP’yi itibarsızlaştırmak, Cumhur İttifakı’nı baltalamak için ahlaksız bir süreç devreye alınmıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu tuzağa bazı milletvekillerimizin ve parti yöneticilerimizin düşmesi de hazin ve ibretlik bir vakıadır” dedi.