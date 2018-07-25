Gündem Rahip Brunsona ev hapsi
İZMİR

ABD'li Rahip Brunson'a ev hapsi

Rahip Brunson'a ev hapsi

İzmir'de tutuklu olarak yargılanan ABD'li rahip Brunson ev hapsine alındı. Brunson 9 Aralık 2016 tarihinde terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanmış, bu zamana kadarki duruşmalarda tutukluluğunun devamına karar verilmişti. ABD Başkanı Trump da Brunson ile ilgili çok sayıda açıklama yapmış, kişisel Twitter adresinden de paylaşımlarda bulunmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'li Rahip Brunson, tahliye edilerek ev hapsine alındı.
ABD'li Rahip Brunson, tahliye edilerek ev hapsine alındı.

İzmir'de tutuklu olarak yargılanan ABD'li rahip Brunson ev hapsine alındı.

Brunson, 9 Aralık 2016 tarihinde terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanmıştı. Hakkında hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ ile teması olduğu iddiası

Brunson'un FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde "eski Ege Bölgesi imamı" firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Avukatından açıklama: Bize öyle bir bilgi gelmedi

Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavut, Habertürk'e yaptığı açıklamada "Bize ev hapsine alındığına dair bir bilgi gelmedi. Eşi ile beraber bekliyoruz. Öyle bir durum varsa yarım saat sonra karar çıkabilir, bize tebliğ edilebilir. Tebliğ edilmesini bekliyoruz. 18 Temmuz'daki duruşmadan sonra üst mahkemeye itiraz etmiştik tutuksuz yargılanması konusunda" dedi.

Trump iadesini istemişti

Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde de gündeme gelmiş, Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve ABD'ye iade edilmesini istemişti.

Brunson’ın A Takımı!
GÜNDEM
Brunson’ın A Takımı!

ABD'li rahip THY'yi uçurdu

ABD'li rahip THY'yi uçurdu

​Ev hapsi kararıyla 14 yılın en hızlı yükselişi yaşandı.
155 bin kişinin pasaport şerhi kalktı

155 bin kişinin pasaport şerhi kalktı

​İçişleri Bakanlığı eş nedeniyle konulan şerhleri kaldırdı.
Brunson'a ev hapsi

Brunson'a ev hapsi

​ABD'li rahip Andrew Brunson'a adli kontrol şartı.
Bedellide değişiklik

Bedellide değişiklik

​1 Ocak'ta doğanlar da faydalanabilecek.
Emsal karar

Emsal karar

Kaza halinde kasko şirketi ödeme yapmayacak.
'Hem komşuhem ortak'

'Hem komşuhem ortak'

Başkan Erdoğan'dan, İran'la ilgili açıklama.
CHP'dekurultay krizi

CHP'dekurultay krizi

​Kılıçdaroğlu, toplanan imzalarla ilgili konuştu.
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti

Akciğer kanserine yakalandığı açıklanmıştı.

Yönünü değiştirtmiş

Yönünü değiştirtmiş

​Adil Öksüz'ün otelde yaptığı dikkati çekti.
'Aday olmama kararım kesin'

'Aday olmama kararım kesin'

Akşener'in açıklamasından sonra İyi Parti karıştı.
Hocaların hocası

Hocaların hocası

Batı'ya Osmanlı'yı tanıtan bilge, Halil İnalcık vefatının ikinci yılında anılıyor.
Kudüs ebedi başkentimiz

Kudüs ebedi başkentimiz

İsrail askerlerinin yaraladığı Meryem, yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı.
'Her şey olabilir'

'Her şey olabilir'

Başkan ​Erdoğan, atama kararlarıyla ilgili konuştu.
Üretimi durma noktasında

Üretimi durma noktasında

Stokçular yüzünden ​fiyatı bir yılda yüzde 76 arttı.
'Cep'ten öğrenilecek

'Cep'ten öğrenilecek

​Kurban Bayramı öncesi kullanıma açıldı.
Sandık kana bulandı

Sandık kana bulandı

Pakistan'da oy kullanma merkezine bombalı saldırı, en az 28 ölü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.