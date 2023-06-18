'Rakibim yok' diyen 62 yaşındaki baba 19 yaşındaki oğluyla birlikte sınava girdi

Herkese örnek oldu
62 yaşındaki Ali Fuad Değirmenci isimli vatandaş, 3’üncü üniversiteyi okumak için 19 yaşındaki oğlu Ömer Değirmenci ile birlikte sınava girdi.İşletme ve Bilişim Teknolojileri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan baba, bu sefer oğluyla sınava girerek, gençlere örnek oldu.
"Rakibim yok"
Gençleri, aynı zamanda da oğlunu rakibi olarak görmediğini söyleyen iddialı baba, "Rakibim yok, şimdiki gençler rakibim değil hedefleri yok, çünkü çalışmıyorlar" dedi. Gençlere "Çok çalışın" uyarısında bulunan Ali Fuad Değirmenci, "Üçüncü üniversite için sınava giriyorum. Gençlere şunu söylemek istiyorum; çok çalışın, çok çalışın, çok çalışın. Çalışan, hedefine mutlaka ulaşır" ifadelerini kullandı. Adeta ’Okumanın yaşı yoktur’ sözünü akıllara getiren Ali Fuad Değirmenci, "Heyecan var mı?" sorusuna, "Heyecanım yok, çok fazla sınava girdim, gayet normal" yanıtını verdi.
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2 saat önce