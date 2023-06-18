'Rakibim yok' diyen 62 yaşındaki baba 19 yaşındaki oğluyla birlikte sınava girdi

62 yaşındaki Ali Fuad Değirmenci isimli vatandaş, 3’üncü üniversiteyi okumak için 19 yaşındaki oğlu Ömer Değirmenci ile birlikte sınava girdi.İşletme ve Bilişim Teknolojileri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan baba, bu sefer oğluyla sınava girerek, gençlere örnek oldu.

"Rakibim yok"