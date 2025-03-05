Rakip firmanın teklifini yırtmış

Beykoz Belediyesine yönelik, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek için örgüt kurma iddiasıyla başlayan soruşturmada, CHPli Belediye Başkanı Alaattin Köseler, özel kalem müdürü Veli Gümüş, ihale verilen işletmenin sahiplerinin de bulunduğu, 13 kişi tutuklandı. Köseler son savunmasında, belediye bünyesinde gerçekleşen ihalelere katılan veya teklif veren şirket temsilcisi konumundaki kişileri tanımadığını, bu kişilerle odasında dahi konuşmadığını söyledi. Mahkeme başkanı olaylara ilişkin Y.G. isimli tanıdığın, rakip bir firmanın teklifini yırtıp attığı yönündeki iddiaları Köseler’e sordu. Köseler ise soru üzerine, “Ben hiçbir firmanın teklifini yırtıp atmadım. İddialara asılsızdır. Y.G’yi önce başka bir birime aldık. Ardından talebi üzerine Çekmeköy Belediyesi’ne gönderdik” diye konuştu.

ADRESE TESLİM İHALELER

Soruşturmanın tanıklarından biri olan D.B’de Başkan Köseler’in ihaleleri belirli şirketler verdiğini belirterek, devletin, kamunun zarara sokulduğunu anlattı. İddialara yanıt veren Köseler ise, “D.B maliye profesörüdür. Belediyenin ihalelerle alakalı bir danışman niteliği taşıyordu. Firmalarla kendisi ilgileniyordu. Niçin benim aleyhime bu şekilde bir beyan verdiğini anlamadım” dedi.

Tutuklu şüphelilerden Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş savunmasında, “Benim kesinlikle ihale süreçlerine herhangi bir etkim söz konusu olmadı. Diğer şüphelilerden olan ve firma yetkilisi olarak çalışan iki şahsı simaen tanıyorum. Diğer şirket yetkililerinin hiç birisini tanımıyorum ve onlarla hiçbir şekilde görüşme yapmadım. Ataşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı’nda 6 yıl çalıştım, ancak Ataşehir ‘deki firmalar ile irtibat halinde olmam tamamen iftiradır” dedi. Mahkeme Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Orkun Kolanya, Hakan Unutur, Havva Dinder, Mahmut Adalı, Metin Ügey, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Serdar Karahan, Tamer Çapraz, Uğur İnci, Yusuf Karaslan’ın tutuklanmasına karar verdi.

SEÇİM 10 MART’TA

İçişleri Bakanlığı, Köseler’in ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği de, Beykoz Belediye Meclisi’nin başkan vekilini seçmek üzere

10 Mart Pazartesi günü toplanacağını duyurdu.







