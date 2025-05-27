Ranta değil halka açılıyor: Durugöl cazibe merkezi oldu

"19 Eylül Stadyumu’nun yerine inşa edilecek olan Millet Bahçesi projesinde saha çalışmaları başladı. Bu önemli yatırım ile şehrimiz sadece yeni bir sosyal yaşam alanı kazanmıyor, aynı zamanda park sorununu da kökten çözecek otopark kazanıyor. Başlangıçta 420 araçlık olarak planlanan otopark, girişimlerimizle 2 bin araçlık kapasiteye çıkarıldı. Şehrimizin tam merkezinde yer alacak olan bu otopark, trafik yükünü azaltarak Ordu’ya rahat bir nefes aldıracak. Yeşil alanları, yürüyüş yolları, dinlenme bölgeleri ve sosyal donatılarıyla Millet Bahçesi, tüm Ordulular için örnek bir yaşam alanı olacak. Hayırlı olsun."