Ranta değil halka açılıyor: Durugöl cazibe merkezi oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Durugöl arazisi doğal yapısı korunarak halkın hizmetine sunuluyor. 36 dönümlük alanda ikinci etap çalışmalar hızla sürerken, şehrin merkezine inşa edilen 2 bin araçlık otopark ve Millet Bahçesi projesiyle Ordu yeni bir soluk kazanıyor.
Doğal göl ve ekolojik denge korunuyor
Şehrin dört yanında hayata geçirdiği parklarla Ordu’ya nefes aldıran çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Durugöl’de 2. etap çalışmalarıyla 36 dönüm arazi üzerinde uyguladığı çalışmaları daha da genişletiyor. Yüzde 70’i tamamlanan çalışmalar kapsamında ekipler aromatik bitkiler alanı, çocuk oyun alanı, spor aletleri, kanatlı hayvanlar için kümesler, darı ambarı, serender, ahşap pergole oturma alanı, mor salkımlı tag yollar ve kapalı membran oturma yerleriyle Durugöl’ün cazibesini katlayacak çalışmaları hızla hayata geçiriyor.
Durugöl’ü ranta değil halka açan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Burada yaşlı genç herkes kitaplarını okuyabilecek, hayvanlarını dolaştırabilecek. Tıbbi aromatik bitkiler de bu parkta olacak. Kanatlı kümes hayvanlarının da yer alacağı bu park ile çocuklara da hayvan ve tarım sevgisini aşılamış olacağız. Doğal gölü ve çevresini koruyarak başlattığımız bu dönüşüm, yaz mevsimine girerken vatandaşlarımızın nefes alacağı, huzur bulacağı, çocuklarıyla keyifli vakit geçireceği bir cazibe merkezi olacak” dedi.
2 bin araçlık otopark inşaatı başladı
Daha önce 420 araçlık otopark olarak projelendirilen ancak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimiyle 2 katlı 2 bin araçlık otopark ve üstü Millet Bahçesi’ne dönüştürülen alanda inşaat çalışmaları başladı.
"Ordu’ya nefes aldıracak”
Çalışmaların başladığı Millet Bahçesi ve otopark inşaatında incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yetkililerden bilgiler aldı.
Millet bahçesi altında inşa edilecek otoparkın kapasitesinin 2 bine çıkarılması ile trafik yükünün azalacağını kaydeden Başkan Güler, şöyle konuştu: