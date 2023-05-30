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Reina saldırısında sınır dışı edilen DEAŞ üyesi Denizli’de yakalandı

Reina’daki 39 kişinin öldüğü saldırıda yakalanan ve sınır dışı edildikten sonra sahte pasaportla Türkiye’ye giriş yapan DAEŞ üyesi, gözaltına alındığı Denizli’de tutuklandı.

15:35 . 30/05/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

Denizli
’de 25 Mayıs 2023 tarihinde gelen ihbar üzerine ekipler bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada DAEŞ üyesi olduğu belirlenen A.A. (32) adındaki bir şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelinin, 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine 79 kişinin ise yaralanmasına ilişiklin düzenlenen operasyonda yakalandığı, ardından da sınır dışı edildiği ve sonrasında da sahte pasaportla Türkiye’ye geri geldiği ortaya çıktı.
Reina

İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#Denizli
#DEAŞ
#Reina saldırısı
1 saat önce
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