Rekabet Kurulu'ndan sürücü kurslarına ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurulun, Uşak'ta sürücü adaylarına yönelik öğretim hizmeti sunan bazı teşebbüslerin fiyat tespiti yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

Öte yandan, kurul, Mir İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sürücü Kursu İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin "Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik"ten yararlanmak üzere yaptığı başvuruya ilişkin de geçmiş kararlarını dikkate alarak teşebbüse idari para cezası verilmesine gerek olmadığı kararına vardı.