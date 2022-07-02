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İSTANBUL

‘Republic’ yerine ‘Pepublic’ yazdı yakalandı

İstanbul’da yabancılar için çalışma belgeleri düzenleyen şebekeye operasyon yapıldı. Sahtecilik, cumhuriyet anlamına gelen ‘republic’ kelimesini, evraklarda ‘p’harfiyle, ‘pepublic’ yazınca ortaya çıktı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​‘Republic’ yerine ‘Pepublic’ yazdı yakalandı
Belge

İstanbul Emniyet Müdürlüğü

Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet etmek, eğitim ve öğretim almak ve çalışabilmek için başvurularda kullandığı evrakların sahte olduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı.

FATİH’TEKİ EVE BASKIN

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, şüphelilerin sahte evrak düzenlemek için kullandığı Fatih’teki bir adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda evrak üzerinde, ‘cumhuriyet’ anlamına gelen ‘republic’ kelimesinin ‘p’ harfiyle, ‘pebuplic’ şeklinde yazıldığı belirlendi. Bu tespit üzerine kapsamlı çalışmalar yapan mali polis, evrakların bir şebeke tarafından organize olarak düzenlendiğini ortaya çıkardı. Türkiye’ye kaçak yollardan gelen yabancıların Türkiye’de kalmaları ve çalışmaları için gerekli olan her belgenin sahtesini düzenleyen Türkmenistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 76 diploma, 63 sigorta belgesi, 20 ikamet izin belgesi, 19 vekaletname, 17 kimlik kartı, 16 pasaport, 14 adet Türkmenistan adli sicil kayıt belgesi, çok sayıda sahte kaşe ve mühür ele geçirildi.

SAHTE LİSE DİPLOMASI

Dairede yapılan aramada sahte 16 bin 450 dolar, 17 bin euro, 46 sahte madeni 2 euro ve 177 gram uyuşturucu madde bulundu. Sahte belgelerin basılması için kullanılan makinelere de el konuldu. Polisin yaptığı detaylı çalışmada sahteciliğinin boyutu da ortaya çıkarıldı. İddiaya göre, şebeke üyeleri özellikle Türkmenistan’dan kaçak olarak gelen kişiler için sahte belge yapıyordu. Önce, kaçak göçmenlere para karşılığı sahte kimlik basan şebeke, daha sonra sahte ikamet izin belgesi düzenleniyordu. Şebeke sahte lise diploması bile hazırlıyordu. Her yeni belge için para alan şüphelilerin, bu belgelere ülkelerinin Başkonsoloslukları adına kaşe ve “Gerçektir” ibaresi dahi eklediği de belirlendi.

24 ilde ‘Tümör’ operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla 24 ilde Tümör operasyonunun başlatıldığını bildirdi. Operasyonlar neticesinde; 215 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda; 11 adet uzun namlulu tam otomatik tüfek, 135 adet tabanca, ele geçirildi.

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