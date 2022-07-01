Reyhanlı katliamının emrini veren Memet Gezer 9 yıl sonra Türkiye'de
Reyhanlı’da 2013’te 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının talimatını veren Memet Gezer Türkiye’ye getirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan ABD'de tutuklu bulunan Gezer, İstanbul Havalimanı’nda teslim alındı. 2018'de Suriye Lazkiye’de MİT'in operasyonuyla yakalanan terörist Yusuf Nazik, saldırı talimatını Gezer'den aldığını itiraf etmişti.
53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının talimatını veren Memet Gezer Türkiye'ye getirildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te gerçekleşen 2 ayrı patlamada 53 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyla ilgili mavi listede aranan THKP-C'li terörist Yusuf Nazik, Eylül 2018'de Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT'in nokta operasyonuyla yakalanmıştı. Kanlı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, saldırı talimatını Memet Gezer'den aldığını iddia etti.x
ABD'LİLER TESLİM ETTİ
Memet Gezer, 9 yıl sonra uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi. Gezer'in ABD'de bulunduğu bilgisini alan Interpol Europol Daire Başkanlığı, ABD'li yetkililerle yürütülen çalışma sonucu Gezer'in sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kaldı.
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Amerikalı yetkililerin refakatinde Türkiye'ye getirilen Gezer, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda teslim alındı.
UYUŞTURUCU AYAĞI DA VAR
Saldırı talimatını veren Gezer'in Türkiye'ye getirilişini “Devlet unutmaz, unutursa devlet olmaz” mesajıyla duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Vilayetler Evi'nde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri Birinci Grup Toplantısı’ndan sonra açıklamalarda bulundu. Gezer'in Türkiye'nin talebi ve takibi üzerine teslim edildiğini açıklayan Soylu, meselenin hem Reyhanlı saldırısı, hem de uyuşturucu yönünün olduğu bilgisini verdi.