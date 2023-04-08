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Rezidans çetesine baskın

İstanbul Organize Şube Müdürlüğü bir rezidansta bulunan 212 daireyi ikiz satış adı verilen yöntemle 785 kişiye satarak, yüzlerce kişiyi mağdur eden çeteyi çökertti.

Şahin Şen
00:01 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul'da dolandırıcı çeteye baskın yapıldı.

İstanbul'da dolandırıcı çeteye baskın yapıldı.

İstanbul Organize Şube Müdürlüğü görevlilerince ele geçirdikleri rezidansta bulunan 212 daireyi ikiz satış adı verilen yöntemle 785 kişiye satarak, yüzlerce kişiyi mağdur eden çete çökertildi. Gelen şikayetler üzerine harekete geçin polis ekipleri, çalışma başlattı. Polis, İnşaat projesinin sahibi Metin U.’nun eski ortakları Nihat A. ve Çetin Ş. ile birlikte hareket eden çeteyi takibe aldı. Çetenin liderinin de aralarında bulunduğu şüpheliler yakalanırken, çetenin Esenyurt’ta bulunan FLY BUTİK isimli inşaat projesinde yer alan siteyi baskı ve tehditle ele geçirdiği belirlendi. Çete lideri Çetin Ş.’nin dolandırıcılık, mala zarar verme, yağma, uyuşturucu kullanma ve sahtecilik suçlarından 24 sabıkasının bulunduğu öğrenildi.



#İstanbul
#Dolandırıcılık
#Rezidans
1 saat önce
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