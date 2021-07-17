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RİZE

Rize'deki sağlık ekipleri ev ev gezerek sağlık kontrolü yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize'de yaşanan sel felaketinden sonra sağlık ekiplerinin ev ev gezerek sağlık kontrolü yaptığı fotoğrafı paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Rizedeki sağlık ekipleri ev ev gezerek sağlık kontrolü yaptı
Rize'de aşırı yağmurlar birlikte birçok bölgede sel felaketi yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından sağlık ekiplerinin ev ev gezerek sağlık kontrolü yaptığını açıkladı.

Koca, yaptığı paylaşımda "Rize'de 4 gün önce yaşanan afetin ardından, acil sağlık ekiplerimiz, bu kez, olaydan etkilenen köyleri ev ev gezerek vatandaşlarımızın sağlık kontrollerini yaptı. Geçmiş olsun Rize. Allah benzer acılar yaşatmasın" notunu ekledi.

Rize'de heyelan sonrası evler askıda kaldı
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Kentte sel ve heyelan felaketinde 236 bina hasar gördü. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda ev askıda kaldı. Vatandaşlar askıda kalan evlerini boşaltarak yurtlara ya da yakınlarının yanına yerleşti. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize’de ilk belirlemelere göre 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi.
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Güneysu ilçesinde heyelan kabusunu yaşayan Bedriye Erdoğan, “Çok yağmur yağdı. Çoluk çocuğumuz hep risk altındaydı. Çok korktuk. Çaylıklar su oldu, aktı. Çok üzüldük, çok ağladık. Eşim çaylıkların oradaydı. Ben de çığlıkları duyunca eşim çamurun altında kaldı zannettim. Allah bir daha göstermesin, beterinden saklasın. Tam çay zamanı bölgede. Daha kötüsü de olabilirdi. Birçok insanın malı gitti. Cana geleceğine, mala gelsin” diye konuştu.
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Çaylıklarının yerinde olmadığını belirten Yakup Erdoğan, “Burada çaylıkların aşağıya geldiği zaman ben bir akrabamdaydım. Buraya geldiğimde çaylıkların hep koptuğunu gördüm. Çok şaşırdık. Bizi Allah korudu. Burada iyi ki yoktuk. Amcamın ve benim çaylığım yerinde yok. Evimin arka tarafında bulunan çaylıklarda yola inecekti ama evim siper oldu onlara. Çok hasarımız var” dedi
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Rize'de heyelan sonrası evler askıda kaldı
Rize'de çarşamba günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı sel ve heyelan felaketinde, 236 bina hasar gördü. Heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda evin askıda kaldığı kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan 2 kişi ise dere yataklarında aranıyor.


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