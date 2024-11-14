Rojin Kabaiş'in otopsi raporu çıktı: Ölüm nedeni belli oldu

Telefon incelenmek üzere polise teslim edilirken, Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarının 18'inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden kara yolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi'nde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.

Yapılan otopsi işlemlerinde Kabaiş'ten alınan 100'e yakın numune İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemenin sonucu Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş ile ilgili Adli Tıp Kurumundan gelen otopsi raporuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada raporunun tespit bölümünde Rojin Kabaiş'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.