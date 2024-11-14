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Rojin Kabaiş'in otopsi raporu çıktı: Ölüm nedeni belli oldu

Rojin Kabaiş'in otopsi raporu çıktı: Ölüm nedeni belli oldu

17:4214/11/2024, Perşembe
DHA
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Rojin Kabaiş
Rojin Kabaiş

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni göl kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) otopsi raporu çıktı. Raporda, Kabaiş'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

  • Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

  • 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu.

Telefon incelenmek üzere polise teslim edilirken, Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarının 18'inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden kara yolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi'nde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.

  • Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildikten sonra memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

100'e yakın numune incelendi

Yapılan otopsi işlemlerinde Kabaiş'ten alınan 100'e yakın numune İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemenin sonucu Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ölüm nedeni suda boğuldu

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş ile ilgili Adli Tıp Kurumundan gelen otopsi raporuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada raporunun tespit bölümünde Rojin Kabaiş'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.


#Rojin Kabaiş
#Van
#Otopsi

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