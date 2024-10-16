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Rojin’den 19 gün sonra acı haber

Rojin’den 19 gün sonra acı haber

04:0016/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
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Van'da 19 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cansız bedeni Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin'in cenazesinin çukur bir alanda yüzüstü yattığı belirlendi. Cenazesi kaldığı yurda 20 km mesafede çıkan Rojin’in, daha önce de gölün kenarında telefonu, kulaklığı, eşarbı bulunmuştu.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten kahreden haber geldi. 19 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin'in yurda 20 km mesafede çukur bir alanda yüzüstü yatarken bulunduğu öğrenildi. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran da 19 gün sonra derede cansız halde bulunmuştu.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül’de saat 18:30 sıralarında Van Gölü sahilinde çakıl taşı toplamaya gitmek üzere yemek yedikten sonra kaldığı yurttan dışarı çıkan Rojin’den bir daha haber alınamadı.


BAŞÖRTÜSÜ BULUNMUŞTU

28 Eylül’de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Rojin’in kaybolduğu günden sonra Bardakçı Mahallesi'ne giriş çıkış yapan yaklaşık 400 araç incelendi. 10 Ekim günü Rojin'e ait başörtüsü sahilde bulundu.


Rojin Kabaiş

CESET GENÇ KIZA AİT

Ekiplerin her yerde aradığı genç kızdan 19. günde acı haber geldi. Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ederken, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’e ait olduğu tespit edildi. Genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Van’da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin’in sahile indiği görüntüler çıktı

Van'da 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki lojmanlar bölgesinden sahile indiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince su altı görüntüleme cihazından da yararlanılarak Van Gölü'nde devam ediyor.


#Rojin Kabaiş
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