RTÜK affetmedi: TV kanallarındaki ihlallere ceza yağdı

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre; Üst Kurul gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Sunuculuğunu Ebru Baki'nin yaptığı 'Para Siyaset' adlı programda Gazeteci Uğur Dündar’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasında geçtiği ifade edilen küfürlü konuşmaları değerlendirilirken kaba ve argo ifadeler kullandığı belirlendi. Söz konusu ifadenin herhangi bir bipleme veya engelleme olmaksızın açık bir şekilde yayınlandığını tespit eden Üst Kurul, ilgili TV kanalına 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da düzenlenen 'Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez' hükmünü ihlalden yüzde 2 idari para cezası uyguladı.