Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın devam edilecek.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 28 Ekim 2019