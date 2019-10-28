Gündem Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı
ANKARA

Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Heyet 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelmişti.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın devam edilecek.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

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