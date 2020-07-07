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Rusya BMGK'da veto hakkını kullanarak Suriye'ye yardımların girdiği Öncüpınar Sınır Kapısı'nı kapatmakla tehdit ediyor

Rusya'nın Suriye'de kirli planı: Yardımların girdiği Öncüpınar Sınır Kapısı'nı kapattırarak çocukları aç bırakmakla tehdit ediyor

10 Temmuz'da dolacak olan Suriye'deki mağdurlara yardımların yapılmasına olanak sağlayan BMGK kararına Rusya yeni dönemde veto hakkını kullanarak Öncüpınar Sınır Kapısı'nı kapatmakla tehdit ediyor. Daha önceki vetolarıyla yardımların yapıldığı sınır kapılarının sayısını 4'ten ikiye indiren Rusya, bu sefer de Babüsselame'ye açılan Öncüpınarı BMGK'de veto hakkını kullanarak kapattırmak istiyor. 3 milyondan fazla mağdura ulaşan yardımların özellikle gıdaya ihtiyaç çocuklara ulaşması için kullanılan sınır kapısı kapanma tehlikesi altında. Öncüpınar Sınır Kapısı'nın kapanması Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Suriye'ye yaptığı operasyon alanlarına gönderilen insani yardımları etkileyebilir.

Haber Merkezi AA
Arşiv/Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen yardım konvoyu
Arşiv/Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen yardım konvoyu

Rusya, Suriye'ye Türkiye üzerinden sınır ötesi insani yardımların yapıldığı iki sınır kapısından biri olan Babüsselame'ye açılan Öncüpınarı da kapatmakla tehdit ediyor.

10 TEMMUZ'DA SÜRE DOLUYOR

  • Suriye'ye sınır ötesi yardımların yapılabilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı gerekirken, 2014'ten beri yardımların yapılmasına olanak sağlayan BMGK kararı da 10 Temmuz'da sona eriyor.

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Suriye'ye, mevcut BMGK kararı doğrultusunda sadece Türkiye üzerinden iki sınır kapısından, Öncüpınar karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki Babülhava'dan yardım yapılabiliyor.

BM, özellikle Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib için hayati derece önem taşıyan yardım mekanizmasının süresinin bir yıl daha uzatılmasını istiyor.

RUSYA VETO HAKKINI KULLANARAK KAPATTIRMAKLA TEHDİT EDİYOR

  • AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, daha önceki vetolarıyla yardımların yapıldığı sınır kapılarının sayısını 4'ten ikiye indiren Rusya, bu sefer de Babüsselame'ye açılan Öncüpınarı BMGK'de veto hakkını kullanarak kapatmakla tehdit ediyor.

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BM'ye göre İdlib'de yaşayan 3 milyona yakın kişinin yüzde 70'i insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, İdlib ve çevresinde 5 yaş altı her 10 çocuktan 3'ünün büyüme geriliğinin olduğunu, gıda ve ilaca erişimi bulunmayan Suriyeli annelerin bazılarının çocuklarına ot pişirdiğini belirterek, ''Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından sınır ötesi insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan mekanizmanın 12 ay daha yenilenmesi gerek.'' çağrısı yapmıştı.

  • BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise AA muhabirine, Türkiye üzerinden iki sınır kapısından ocak ayından beri 1613'ü Öncüpınar'dan olmak üzere 8 bin 468 yardım konvoyu gönderildiği bilgisini verdi. Nisan ve mayısta 1,3'er milyon Suriyeliye ulaşıldı.
Öncüpınar Sınır Kapısı'nın kapanması ayrıca, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Suriye'ye yaptığı operasyon alanlarına gönderilen insani yardımları etkileyebilir.

Geçen yıl ikisi Türkiye'den olmak üzere Suriye'ye yardımların yapıldığı 4 sınır kapısı bulunurken, Rusya ve Çin'in vetosunun ardından bunlar 2'ye indirilmişti. Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardımların girişine kapatılmıştı.

Her yıl 12 aylığına yenilen BMGK kararı yine Rusya'nın itirazları üzerine 6 aya düşürülmüştü.

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