Gündem Rusyanın tanıma kararının ardından Türkiye diplomasisi Karadeniz teyakkuzuna geçti
ANKARA

Rusya'nın tanıma kararının ardından Türkiye diplomasisi Karadeniz teyakkuzuna geçti

Rusya’nın Ukrayna’da ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk’ı tanımasıyla oluşan yeni defacto duruma karşı Türkiye diplomasisi Karadeniz teyakkuzuna geçti.

Abone Ol Google News
Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Rusyanın tanıma kararının ardından Türkiye diplomasisi Karadeniz teyakkuzuna geçti ​
Arşiv

Rusya’nın Ukrayna’da ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk’ı tanımasıyla oluşan yeni defacto duruma karşı Türkiye diplomasisi Karadeniz teyakkuzuna geçti. Türkiye sağduyu çağrısı yaparken, Dışişleri Bakanlığı, “Rusya’nın kararını kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz” dedi, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılık ifade edildi. Rusya’nın tanıma kararının AGİT Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı ilk olarak bir duyuruyla bölgedeki Türk vatandaşlarına yönelik alarm durumunu en üst seviyeye çıkardı ve Ukrayna’nın doğu bölgelerine “mecbur kalınmadıkça” seyahat edilmemesi çağrısında bulundu. Ankara’da henüz diplomasinin sona ermediği yorumları yapılırken, taraflar nezdinde yürütülecek diplomatik temaslar, sürecin devamında belirleyici olacak.

Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Doğu bölgelerinden ayrılın
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Doğu bölgelerinden ayrılın
Erteleme maçı Başakşehirin

Erteleme maçı Başakşehir'in

Konyaspor kaybetti Trabzonspor zirvede yapayalnız kaldı.
İşgalci İsrailden çocuk kıyımı

İşgalci İsrail'den çocuk kıyımı

​Filistin Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.
Rusya tüm ülkelere tehdit oluşturuyor

'Rusya tüm ülkelere tehdit oluşturuyor'

​ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'ndan ortak açıklama.

Biden: ​Rusya saldırganlığına devam ederse yaptırımlarımız artacak.

Dikkat çeken<br> şampiyonluk sözleri

Dikkat çeken
şampiyonluk sözleri

​İlhan Palut'un sözleri gündem haline geldi.

​Vladimir Putin Ukrayna krizine ilişkin konuştu.

'Ukrayna'ya saldırı devam ederse bedeli ağır olacak.'

Bakan Koca'dan 65 yaş üstü uyarısı

Bakan Koca'dan 65 yaş üstü uyarısı

​Türkiye'nin 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.