Rusya'nın tanıma kararının ardından Türkiye diplomasisi Karadeniz teyakkuzuna geçti

Rusya’nın Ukrayna’da ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk’ı tanımasıyla oluşan yeni defacto duruma karşı Türkiye diplomasisi Karadeniz teyakkuzuna geçti. Türkiye sağduyu çağrısı yaparken, Dışişleri Bakanlığı, “Rusya’nın kararını kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz” dedi, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılık ifade edildi. Rusya’nın tanıma kararının AGİT Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı ilk olarak bir duyuruyla bölgedeki Türk vatandaşlarına yönelik alarm durumunu en üst seviyeye çıkardı ve Ukrayna’nın doğu bölgelerine “mecbur kalınmadıkça” seyahat edilmemesi çağrısında bulundu. Ankara’da henüz diplomasinin sona ermediği yorumları yapılırken, taraflar nezdinde yürütülecek diplomatik temaslar, sürecin devamında belirleyici olacak.