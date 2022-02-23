Rusya'nın tanıma kararının ardından Türkiye diplomasisi Karadeniz teyakkuzuna geçti

BBP Genel Başkanı Destici: Terör örgütünün partisi olmaz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Vefa Buluşması'nda konuştu. Terörle mücadelenin her alanda verilmesi gerektiği dile getiren Destici, 'Terörle teröristle müzakere olmaz, mücadele olur. Mücadele edilerek terör yok edilir. Her siyasi partiyle görüşebilirsiniz ama vatan hainleriyle yapamazsınız, bu millet buna izin vermez. Türkiye'de herkes siyasi parti kurabilir, siyaset yapabilir ama terör örgütü yapamaz. Terör örgütünün partisi olmaz.' ifadesini kullandı.