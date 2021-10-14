Rusya’ya 16 günlük e-vize

Rusya, Türk vatandaşlarının da dahil olduğu 52 ülkeyi kapsayacak vize uygulamasını elektronik ortama taşıyor. Rusya Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, geldiği Antalya’da internetten formları dolduracak kişilerin 16 günlüğüne Rusya’da bulunabileceğini söyledi. Doguzova, “Rusya’ya gelecek Türk vatandaşlarını memnuniyetle ağırlamaya hazırız” dedi.
Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, turizim sektöründe resmi temaslarda bulunmak için geldiği Antalya’da sorularımızı cevapladı. Doguzova, Türkiye ziyaretinin, son 1,5 yılda yaptığı ilk yurtdışı iş seyahati olduğunu açıkladı. Türkiye’nin Rusya’daki vatandaşlar için son derece popüler bir turizm destinasyonu olduğuna işaret eden Doguzova, Rus turistlerin güvenle tatil yapmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.
ONLINE 16 GÜNLÜK VİZE
Rusya’ya giden turistler için geniş çaplı bir programa çalıştıklarını belirten Zarina Doguzova, aynı zamanda otellerin, tesislerin inşası için yatırımcılara da destek sağladıklarını belirtti. Doguzova, “Son 30 yılda ilk defa bu kadar büyük çapta bir program uygulanacak ülkemizde” dedi. Vizeler konusuna dikkat çeken Doğuzova, “Vize formalitelerinin ya ortadan kaldırılması ya da basitleştirilmesi için çalışıyoruz. Mesela elektronik vize getirmeyi planlıyoruz. Kovid-19’dan önce bunu yapacaktık ancak ertelendi. Ancak yakın zamanda uygulanacaktır. Elektronik vize 52 ülkeyi kapsayacak, Türkiye’de bu ülkeler arasında yer alıyor. Bu sistem online işleyecek. Rusya’ya seyahat etmek isteyenler, internetten gereken formları dolduracak ve 16 günlüğüne Rusya’ya gelebilecek” diye konuştu.
Elektronik vizenin henüz yürürlüğe girmediğini, ancak çalışmalarını durdurmadıklarını açıklayan Doguzova, mevcut vize rejimini daha iyi hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Doguzova, şöyle devam etti: “Mesela yeni bir kanunla, Rusya’ya girmek için alınan vize artık çoklu giriş için müsait. 6 ay geçerli bu vizeye sahip olanlar Rusya’da 90 gün kalabilecekler. Türk vatandaşları, Rusya’ya kolaylıkla gelebilirler. Bizim ülkemize gelebilmek için yalnızca kişinin 3 gün öncesinden PCR testinin sonucunu ibraz etmesi yeterli.” Kovid-19’a da işaret eden Doguzova, tedavi konusunda taahhütlerin yerine getirilmesinin Rus turistlerin memnuniyetini artıracağını söyledi.
Türk turistleri memnuniyetle ağırlarız
Turizm ve seyahatlerin, halkları yakınlaştırdığına işaret eden Doguzova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben Türk vatandaşlarının da Rusya’ya gelip, başkentimizi, St.Petersburg’u, gerekse Rusya’nın kuzeyini, Rusya’nın uzakdoğu bölgesini, Tataristan’ı ve diğer bölgeleri görmelerini isterim. Ancak bu şeklide turizmde işbirliğimizi daha iyi bir dengeye oturtabiliriz. Yalnız Rus turistin gelmesi yeterli değil, Rusya’ya gelecek Türk vatandaşlarını da biz memnuniyetle ağırlamaya hazırız.”
MİR Kart’lar Türkiye’de kullanılsın
Türkiye’ye gelen yabancı turistte Rus vatandaşlarının ilk sırada olduğuna işaret eden Doğuzova, Rus turistlerin, ülkenin milli ödeme sistemi MİR kartları da kullanmak istediğini bildirdi. Doguzova, şu çağrıda bulundu: “Ulusal ödeme sistemimiz MİR’in Rusya’da 100 milyon kullanıcısı var. Bugün 3 Türk bankası MİR kartları kabul ediyor ancak, yabancı turistte Rus vatandaşların ilk sırada olduğu düşünülünce biz bu kullanımın yüzde 70-80’lere ulaşmasını istiyoruz. MİR’in geniş çapta kullanılması Türk turizm sektörünün popülaritesini de artıracaktır. Kendi kartlarını kullanabilen Rus turistler, Türkiye’yi daha çok tercih edecektir”.
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İlk basılı Kur’an Tataristan’da
Türkiye’den Rusya’ya gitmek isteyen vatandaşlar için Doguzova, şu önerilerde bulundu: “St.Petersburg, Moskova çok popüler şehirler ancak, Rusya’da birçok şehir görmeğe değer. Mesela Tataristan’ın başkenti Kazan’ı önerebilirim. Volga boyu, en önemli turistik destinasyonu. Dünyanın ilk basılı Kur’an-ı Kerim’inin bulunması şehrin başka bir özelliği. İslam’ı ilk kabul eden bölge Volga’da çok güzel camilerin yanısıra birçok tarihi eserler de mevcut.”