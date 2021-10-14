Rusya’ya 16 günlük e-vize

Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, turizim sektöründe resmi temaslarda bulunmak için geldiği Antalya’da sorularımızı cevapladı. Doguzova, Türkiye ziyaretinin, son 1,5 yılda yaptığı ilk yurtdışı iş seyahati olduğunu açıkladı. Türkiye’nin Rusya’daki vatandaşlar için son derece popüler bir turizm destinasyonu olduğuna işaret eden Doguzova, Rus turistlerin güvenle tatil yapmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.

ONLINE 16 GÜNLÜK VİZE

Rusya’ya giden turistler için geniş çaplı bir programa çalıştıklarını belirten Zarina Doguzova, aynı zamanda otellerin, tesislerin inşası için yatırımcılara da destek sağladıklarını belirtti. Doguzova, “Son 30 yılda ilk defa bu kadar büyük çapta bir program uygulanacak ülkemizde” dedi. Vizeler konusuna dikkat çeken Doğuzova, “Vize formalitelerinin ya ortadan kaldırılması ya da basitleştirilmesi için çalışıyoruz. Mesela elektronik vize getirmeyi planlıyoruz. Kovid-19’dan önce bunu yapacaktık ancak ertelendi. Ancak yakın zamanda uygulanacaktır. Elektronik vize 52 ülkeyi kapsayacak, Türkiye’de bu ülkeler arasında yer alıyor. Bu sistem online işleyecek. Rusya’ya seyahat etmek isteyenler, internetten gereken formları dolduracak ve 16 günlüğüne Rusya’ya gelebilecek” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 12 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, iki ülke arasındaki \"Ortak Turizm Eylem Planı'nı\" dün Ankara'da imzaladı. Mutabakat sağlanan maddeler üzerinden derlenen bilgilere göre, her iki tarafın da başkanı, üyeleri ve sekreterinden oluşan çalışma grubu ve alt grup oluşturulacak. Türkiye ve Rusya, yatırımcıların katılacağı toplantılar da dahil olmak üzere Türk ve Rus yatırımcılar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini teşvik edecek. Olası yatırım fırsatları için, tarafların her birinin turizm sektöründeki mevcut yatırım projeleri hakkında iki ülke bilgi alışverişinde bulunacak.<br><br> İki ülke de yatırım projelerinin tanıtılmasını amaçlayan etkinliklere idari ve bilgisel destek verecek, topraklarında turizm faaliyetlerinde bulunan yatırımcılara destek sağlayacak.<br><br> TURİSTLERİN KARIŞTIĞI OLAYLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK<br><br>Turistlerinin yaşamını ve sağlığını tehdit eden epidemiyolojik, terörist, ulaşım ve diğer tehditler nedeniyle acil durumların ortaya çıkması halinde iki ülke birbirlerini derhal bilgilendirecek.<br><br>Türkiye ve Rusya, turizm amacıyla diğer tarafın topraklarında kalan iki ülke vatandaşlarının karıştığı olaylar hakkında bilgi paylaşımında bulunacak.<br><br>Yetkileri dahilinde taraflar, diğer taraf devletin topraklarında bulunan turistlerin haklarını korumak için ilgili makamlarla iş birliği yapacak ve gerekirse iki ülkenin turistleriyle ilgili sorunların çözümü konusunda hızlı istişarelerde bulunacak.<br><br> SEKTÖR KURULUŞLARI VE İŞLETMELERİ ARASINDA VERİ ALIŞVERİŞİNE YARDIMCI OLUNACAK<br><br>Potansiyel ortaklar için öneriler de dahil olmak üzere, Türk ve Rus turizm idareleri, sektör kuruluşları ve işletmeleri arasında doğrudan temasların kurulmasına, veri alışverişine yardımcı olunacak.<br><br>Taraflar, iki ülkenin tur operatörleri, seyahat acenteleriyle otelleri arasında temaslar kurmayı amaçlayan etkinlikler düzenleyecek veya destekleyecek.<br><br>İki ülke topraklarında turistik ürünlerin oluşturulması ve satışına ilişkin işletmelerin girişimleri ve tur operatörleri ile seyahat acenteleri için karşılıklı çalışma gezileri düzenlemesi çabalarına yardımcı olunacak.<br><br> REKLAM MATERYALLERİ ELEKTRONİK BİÇİMDE TAKAS EDİLECEK<br><br>Eylem Planı kapsamında, yerel turistik ürünlerinin pazarlanması ve tanıtılması alanındaki projeler hakkında deneyim ve bilgi alıverişinde bulunulması teşvik edilecek, diğer tarafın sınırlarında düzenlenen uluslararası turizm etkinliklerine katılımına ilişkin çabaları, her iki ülkenin kendi saygın turizm idarelerinin de katkısıyla desteklenecek.<br><br>Turistlerle ilgili oluşturulan çeşitli reklam materyalleri elektronik biçimde (fotoğraf, video) takas edilecek, milli turistik ürünün, iki ülkenin sosyal ağları, televizyon, radyo, internet ve yazılı basın gibi çeşitli bilgi platformlarında karşılıklı tanıtımına yardımcı olunacak.<br><br>Taraflar karşılıklı destekle düzenlenen basın turlarına katılmak üzere turizm konularında uzman ve gazetecilerden oluşan heyetlerin oluşturulmasını kolaylaştıracak.<br><br> EYLEM PLANI 1 OCAK 2022'DE YÜRÜRLÜĞÜ GİRECEK<br><br>İki ülke, hükümet tarafından turizm endüstrisinde düzenlenecek konularda istatistiksel, analitik ve diğer her türlü kamuya açık veri alışverişinde bulunacak.<br><br> Taraflar ayrıca Dünya Turizm Örgütü (DTÖ), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) çerçevesinde de iş birliklerini sürdürecek.<br><br> Ankara'da dün imzalanan \"Ortak Turizm Eylem Planı\" 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2024'e kadar geçerli olacak.<br><br> Türkiye ve Rusya birbirlerinin turizm yatırımcılarına destek sağlayacak. İmzalar atıldı: Türkiye ve Rusya'dan turizmde iş birliği hamlesi Türkiye ile Rusya Federasyonu, topraklarında turizm faaliyetlerinde bulunan yatırımcılara destek sağlanması konusunda mutabakata vardı. BiP'te paylaş

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Zarina Doguzova

RUSYA İÇİN 3 GÜN ÖNCE ALINAN PCR TESTİ YETERLİ

Elektronik vizenin henüz yürürlüğe girmediğini, ancak çalışmalarını durdurmadıklarını açıklayan Doguzova, mevcut vize rejimini daha iyi hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Doguzova, şöyle devam etti: “Mesela yeni bir kanunla, Rusya’ya girmek için alınan vize artık çoklu giriş için müsait. 6 ay geçerli bu vizeye sahip olanlar Rusya’da 90 gün kalabilecekler. Türk vatandaşları, Rusya’ya kolaylıkla gelebilirler. Bizim ülkemize gelebilmek için yalnızca kişinin 3 gün öncesinden PCR testinin sonucunu ibraz etmesi yeterli.” Kovid-19’a da işaret eden Doguzova, tedavi konusunda taahhütlerin yerine getirilmesinin Rus turistlerin memnuniyetini artıracağını söyledi.

Türk turistleri memnuniyetle ağırlarız

Turizm ve seyahatlerin, halkları yakınlaştırdığına işaret eden Doguzova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben Türk vatandaşlarının da Rusya’ya gelip, başkentimizi, St.Petersburg’u, gerekse Rusya’nın kuzeyini, Rusya’nın uzakdoğu bölgesini, Tataristan’ı ve diğer bölgeleri görmelerini isterim. Ancak bu şeklide turizmde işbirliğimizi daha iyi bir dengeye oturtabiliriz. Yalnız Rus turistin gelmesi yeterli değil, Rusya’ya gelecek Türk vatandaşlarını da biz memnuniyetle ağırlamaya hazırız.”

MİR Kart’lar Türkiye’de kullanılsın

Türkiye’ye gelen yabancı turistte Rus vatandaşlarının ilk sırada olduğuna işaret eden Doğuzova, Rus turistlerin, ülkenin milli ödeme sistemi MİR kartları da kullanmak istediğini bildirdi. Doguzova, şu çağrıda bulundu: “Ulusal ödeme sistemimiz MİR’in Rusya’da 100 milyon kullanıcısı var. Bugün 3 Türk bankası MİR kartları kabul ediyor ancak, yabancı turistte Rus vatandaşların ilk sırada olduğu düşünülünce biz bu kullanımın yüzde 70-80’lere ulaşmasını istiyoruz. MİR’in geniş çapta kullanılması Türk turizm sektörünün popülaritesini de artıracaktır. Kendi kartlarını kullanabilen Rus turistler, Türkiye’yi daha çok tercih edecektir”.

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Hamide Hangül-Zarina Doguzova

İlk basılı Kur’an Tataristan’da

Türkiye’den Rusya’ya gitmek isteyen vatandaşlar için Doguzova, şu önerilerde bulundu: “St.Petersburg, Moskova çok popüler şehirler ancak, Rusya’da birçok şehir görmeğe değer. Mesela Tataristan’ın başkenti Kazan’ı önerebilirim. Volga boyu, en önemli turistik destinasyonu. Dünyanın ilk basılı Kur’an-ı Kerim’inin bulunması şehrin başka bir özelliği. İslam’ı ilk kabul eden bölge Volga’da çok güzel camilerin yanısıra birçok tarihi eserler de mevcut.”