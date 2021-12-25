Rütbesini Fetullah Gülen takmıştı: Serdar Atasoy'un itirafçı oyunu tutmadı

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Serdar Atasoy’un itirafçılık oyunu tutmadı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Kasım’daki duruşmada Atasoy’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 5 yıl 10 ay, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası vermişti.

Mahkeme, gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Atasoy için “Her ne kadar etkin pişmanlıktan faydalanmayı talep etmişse de sanık tarafından verilen bilgilerin sınırlı kaldığı, örgütle irtibatına ilişkin mahkememize tatmin edici bilgiler vermediği anlaşılmıştır” değerlendirmesi yapıldı. Gerekçeli karardaki diğer tespitler özetle şöyle:

CEZADAN KURTULMAYA ÇALIŞTI

- Tam bir etkin pişmanlık göstermedi, cezadan kurtulmaya yönelik kısmi beyanlarda bulundu.

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- Mahkememizde yaptığı savunmalarında, Emniyet’teki ve savcılıktaki bazı itiraflarından geri döndü.

- Yargılama aşamasında 2012 yılından sonrasına ilişkin süreçle ilgili olarak kendisinin ve örgüt mensuplarının suç oluşturabilecek eylemlerini anlatmaktan kaçındı.

- Teşhis ettiği şahısların çoğu hakkında daha önceden soruşturma ve kovuşturma mevcut.

- Örgüt içerisindeki süresi ve konumu dikkate alındığında daha fazla kişiyi teşhis etmeliydi.

- 2012’den itibaren örgütle irtibatını kestiğini savunsa da sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Albay Cemil Turhan’ın bilgisayarında çıkan CD’de “Cumhurbaşkanı yaver adayı” listesinde sanığın ismi geçmekte. Örgüt mensubu olmayan bir kişinin darbe girişiminde bulunan bir kişinin hazırladığı listede yer alması mümkün değil.

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- Bu listede adının yer alması, darbe girişimine kadar örgütle organik bağını devam ettirdiğine işaret etmekte.

GÜNDEM FETÖ'cü eski Tuğgeneral Serdar Atasoy'un cezası belli oldu