Gündem Sabaha kadar Tiktok videosu çeken anne velayeti kaptırdı
İZMİR

Sabaha kadar Tiktok videosu çeken anne velayeti kaptırdı

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu eşinin Tiktok’ta çok uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini ispat eden iş adamı baba, çocukların velayetini aldı. Baba Ferit K, "Eşim geceden sabaha kadar Tiktok videosu çekiyor. Kendini çekmesinden ziyade küçük kızımı da Tiktok’a alıştırmış. Kızım da video çekip paylaşmak istiyor. Videolarında kızlarımızı da kullanıyor" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Sabaha kadar Tiktok videosu çeken anne velayeti kaptırdı
Ferit K. ve avukatı Şenay Geçkil

İzmir’de yaşayan iş adamı Ferit K. (43) ile 15 yıllık eşi B.K. (41), geçen sene boşanmaya karar verdi. Çift, boşanma aşamasında evlerini ayırdı, 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızı anne ile yaşamaya devam etti.

İzmir 19. Aile Mahkemesinde görülen dava sürecinde, eşinin Tiktok’ta çok uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini öne süren iş adamı, kızlarının velayetini talep etti. Geçici velayet talebine ilişkin mahkeme tarafından atanan pedagog raporunda, annenin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini ciddi manada ihlal ettiği ve velayetin geçici ve kalıcı olarak babaya verilmesi mütalaa edildi.

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'ÇOCUKLARI DA ALIŞTIRMIŞ'

Boşanma kararı çıktığında kalıcı velayetin de kesinleşeceğini belirten baba Ferit K., “Eşim, geceden sabaha kadar Tiktok videosu çekiyor. Hatta bu mesai sabahlara kadar sürüyor. Kendini çekmesinden ziyade küçük kızımı da Tiktok’a alıştırmış. Kızım da video çekip paylaşmak istiyor. Videolarında kızlarımızı da çekiyor” dedi.

'SABAHA KADAR TİKTOK VİDEOSU ÇEKİYOR'


Eşinin özellikle çocuklara karşı ilgisizliği nedeniyle boşanma sürecine girdiklerini dile getiren iş adamı, “Benim özellikle Tiktok videoları konusunda rahatsızlığım söz konusu. Boşanma henüz gerçekleşmedi ancak eşimle ayrı evlerde kalıyoruz. Eşim, geceden sabaha kadar Tiktok videosu çekiyor. Hatta bu mesai sabahlara kadar sürüyor.Büyük kızım sürekli bana mesaj yollayıp öğlene kadar kahvaltı yapamadığını, annesini uyandıramadığını söylüyor. Ben gidip kızlarımı doyuruyordum.Eşimi defalarca uyardım.

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Takipçi sayısını artırmak için mi yoksa sosyal medyadan para kazanmak için mi bilmiyorum ama Tiktok yüzünden bu çocukların ilgisiz kalması ve aile kavramının sarsılması söz konusu. Eşimle ayrı evlerde kalmaya başladığımızda büyük kızımın okulla ilgili sıkıntıları olmuştu. Bir süre eşimi eve çağırmıştım. Bu süre zarfında gece yarılarına kadar Tiktok videosu çektiğini biliyorum. Kendini çekmesinden ziyade küçük kızımı da Tiktok’a alıştırmış. Kızım da video çekip paylaşmak istiyor.

Benim Tiktok hesabım yok ama birkaç videoya baktığımda,ahlaki sınırları zorlayan videoların olduğunu da gördüm. Çocuklarımın bu şekilde yetiştirilmesini istemediğim için kendisini defalarca uyardım ve velayet için dava açtım. Neyse ki pedagog raporunda da geçici ve kalıcı velayet bana verildi. Boşanma netleştiğinde, kalıcı velayet konusu da netleşecektir.Ben kızlarımın geleceği için bu kararı çok olumlu karşılıyorum” diye konuştu.

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'HER TÜRLÜ İSTİSMAR VELAYETİN KALDIRILMA SEBEBİ'

Ferit K’nın avukatı Şenay Geçkil de “Anne ve baba, velayetten doğan hak ve yetkilerini çocuğun yüksek yararını gözeterek kullanmak zorundadır. Çocuğun yüksek yararı gözetildiğinde çocuğun bedensel, ruhsal, fiziksel ve ahlaki bakımdan hayata hazırlanmasında da tek başına yükümlüdür. Anne ve baba, velayet hakkına kural olarak birlikte sahip olmakla beraber eşlerden her biri, velayetin kullanılmasında diğerinden bağımsız olarak sorumludur. Ancak anne veya babadan biri velayete ilişkin yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınırsa, sadece kaçınan tarafa ilişkin tedbir uygulanması ya da velayetin kaldırılması söz konusu olmaktadır. Anne ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya velayetten doğan görevlerini ağır biçimde savsaklaması, çocuğun bedenen ve ruhen gelişimini engelleyecek her tür istismar velayetin kaldırma sebeplerinden olacaktır” bilgisini verdi.

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SOSYAL MEDYAYLA BOŞANMA DAVALARI ARTTI

Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesi “Hakim, çocuğa yönelik tedbirleri resen alır” hükmü gereğince geçici velayet talebine ilişkin mahkeme tarafından atanan pedagogca bir rapor hazırlandığını kaydeden Geçkil, “Anne, baba ve çocuklarla yapılan görüşme sonucunda, annenin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini ciddi manada ihlal ettiği, çocuklarla yeteri kadar vakit geçirmediği ve çocuklarla empati kuramadığı gerekçeleriyle velayetin babaya verilmesi mütalaa edildi. Son yıllarda sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasından dolayı boşanma davaları arttı.

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  • Burada, eşlerin birbirlerine karşı yükümlülüklerini ihlal etmesi, boşanma davasında kusur olarak nitelendirilebilse de aslında anne ya da baba çocuklara karşı yükümlülüklerini doğrudan yerine getirdiğinde bu durum velayete konu olabilecek bir durum değildir. Burada anne ya da babanın sosyal medya kullanırken çocuklarının bakımı, eğitimi, ruhsal ve fiziksel gelişimlerini ihmal etmemesi şartı aranıyor.

Bizim davamızda, annenin Tiktok’ta harcadığı zamanın, çocukların gelişiminde olumsuz etkiye neden olduğu tespiti yapıldı. Annenin çocuklara Tiktok uygulamasını öğretmesi, çektiği videolarda çocukların da yer alması, çocukların her türlü istismara açık hale getirilmesi riskini doğuruyor. Kural olarak 10 yaşından küçük müşterek çocukların velayeti anneye verilir. Ancak burada annenin çocuklarını karşı yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal etmiş olması, velayetin kaldırılma nedenleri olarak karşımıza çıktı” ifadelerini kullandı.

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Mahkemeden 'kedilerin velayeti' davasında emsal karar: 'Piraye' ve 'Cingöz'ün psikolojisi gözetildi
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Dosyadaki bilgilere göre, bir dönem beraber yaşayan çift, 2013'te \"Piraye\", 2015'te ise gözü kör olan \"Cingöz\" adını verdikleri kedileri sahiplendi ancak çiftin beraberliği 2016'da sona erdi. Ayrılmalarının ardından gayrimenkul danışmanı olan davacı erkek, kedilerin kendisine verilmesi talebiyle dava açtı. C.O, dava dilekçesinde kendisine yeni ev bulana ve düzenini sağlayana kadar kedileri eski kız arkadaşına bıraktığını, bu dönemde davalı kadın evde olmadığında da onları görmeyi sürdürdüğünü belirtti.<br><br>
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\"Piraye\"nin sosyal sorumluluk projesi \"4 Duvar 1 Yuva\" için ilham kaynağı olduğunu, proje kapsamında satılan her portföyün satışından elde edilen danışmanlık ücretinin bir kısmıyla barınaklarda sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanların mama ihtiyacının karşılandığını kaydeden davacı, 2018'de düzenini sağlamasının ardından kedileri almak üzere mesaj attığını ancak \"Kediler artık bende\" yanıtını aldığını ifade etti. Davacı, mahkemeden \"Piraye\" ve \"Cingöz\"ün kendisine vermesini istedi.
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Davalı kadın ise cevap dilekçesinde \"Piraye\"yi birlikte sahiplendiklerini, bulunduğunda ölmek üzere olan \"Cingöz\"ün tedavi masraflarını ise kendisinin üstlendiğini anlattı. Kedilerin yaşamları boyunca kendisinden sadece 5 hafta ayrı kaldığını belirten kadın, kedilerin eski erkek arkadaşına ait olduğu ve onlara geçici olarak bakacağı yönünde anlaşmalarının bulunmadığını kaydetti ve davanın reddini talep etti. İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, yargılama sırasında \"kedilerin halihazırdaki yaşam koşullarına, birbirlerinden bağımsız yaşayıp yaşayamayacaklarına ve ayrılmaları halinde psikolojilerinin nasıl etkileneceğine\" ilişkin veteriner bilirkişiden rapor hazırlamasını istedi.
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Bilirkişi, raporunu hazırlarken kedileri kadının evinde inceledi. Kedilerin mevcut yaşam alanında bütün ihtiyaçlarının karşılandığını, sağlıklarının yerinde olduğunu belirten bilirkişi, hayvanların yaşam alanlarının sık sık değiştirilmesinin stres oluşturacağını, \"Piraye\"nin ortam değişikliğine kısa sürede alışabileceğini ancak kör olması nedeniyle \"Cingöz\"ün alışmasının zor olacağını bildirdi. Mahkeme, yargılama sonucunda erkek davacının açtığı davayı reddetti. Gerekçeli kararda Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvanların yaşam, beslenme, bakım ve kötü muameleye tabi tutulmama haklarına sahip olduklarına işaret edilerek, \"Hayvanlar canlıdır ve yeme, içme, barınma gibi temel gereksinimleri vardır. Hayvanların manevi yetenekleri hususunda şu anda her şey bilinememekle birlikte, en azından duyarlı oldukları ve tıpkı insanlar gibi acı ve sevinç hissettikleri belirtilmektedir.\" denildi.
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Dosyadaki bilgilere göre \"Piraye\" ve \"Cingöz\"ün taraflarca müşterek şekilde sahiplenildiğine yer verilen kararda, bu durumda taraflar ayrılana kadar kedilerin tarafların müşterek mülkiyetinde olduğu kaydedildi. Tarafların evlerini ayırmalarından sonra ise kedilerin bakımı ile davalı kadının ilgilendiği, masraflarını da karşıladığı belirtilen kararda, kedileri geçici olarak bıraktığını ve düzenini sağladıktan sonra geri alacağını savunan davacı erkeğin, bu dönemde kedilerin bakımı için gerekli maddi desteği vermediği ifade edildi. Kararda, \"Davacı taraf, kedileri davalının zilyetliğinde bırakmış ve oldukça uzun bir süre kedilerin bakımı ve ihtiyaçları ile ilgilenmemiştir. Bu halde davalı tarafın Piraye ve Cingöz üzerinde mülkiyet hakkını kazanmış olduğunun kabulü gerekmektedir.\" denildi.
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Davalı kadının avukatı Oğuzhan Bostanoğlu, kararı şöyle değerlendirdi: \"Her ne kadar söz konusu dava taşınırın teslimi hükümlerine tabi olsa da uluslararası sözleşmeler ve hakimin de vicdani takdiri ve konuya bir velayet davası gibi bakması neticesinde Cingöz ve Piraye'nin müvekkilde kalması yerinde bir karardır. Kediler, müşterek sahiplenilse de sahiplenildikten sonra uzun yıllar davacı tarafın kedilerin hiçbir giderine katılmaması ve kedilerle ilgilenmemesi, mülkiyet hakkından vazgeçtiği anlamına gelmektedir. Müvekkilse aksine bilirkişi raporu ile de sabit olduğu üzere kedileri çocuğu gibi korumuş, gözetmiş ve tüm masraflarını tek başına üstlenmiştir. Karar yerinde bir karar olmakla birlikte evli çiftlerin veya sevgililerin birlikte sahiplendikleri hayvanlarla ilgili emsal teşkil edecek niteliktedir.\"
Mahkemeden 'kedilerin velayeti' davasında emsal karar: 'Piraye' ve 'Cingöz'ün psikolojisi gözetildi
İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, "Piraye" ve "Cingöz" adlı kedilerin ayrılan sevgililerden hangisinde kalacağına yönelik davada veteriner bilirkişiden "kedilerin mevcut koşullarına ve ayrılmaları halinde psikolojilerinin nasıl etkileneceğine" ilişkin rapor aldı. Kedilerin, daha uzun süre yanında kaldıkları kadına bırakılmasına hükmeden mahkeme, gerekçeli kararında hayvanların da duyarlı olduklarına ve insanlar gibi acı ve sevinç hissettiklerine yer verdi.


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