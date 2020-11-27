Sağlıkçı anneye 'koronavirüs velayeti' şoku: 'Benim suçum değil' diyerek isyan etti

Ordu’da Cemile Deniz ve M.A.D. çifti, karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı. Bu süre içerisinde mahkeme geçici olarak çocuğun velayetinin anne Cemile Deniz’e verilmesine karar verdi. Ancak M.A.D, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu ifade ederek velayetin kendine verilmesi talebiyle 13 Temmuz’da mahkemeye başvurdu.

OYNAT 00:00 Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadeleyi klip haline getirdi Eskişehir'de 112 çalışanları koronavirüs ile mücadelede hastalarla ilk teması sağlayan Covid ekibinin çalışmalarını klip haline getirerek sosyal medya hesapların paylaştı. Büyük beğeni toplayan klipte özel kıyafetlerini giyen sağlık çalışanlarının hastalara ilk müdahalesi anlatılıyor. BiP'te paylaş

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Mahkemenin kararına tepki

M.A.D., Ordu 2’nci Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, “Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuktur. Bu nedenle velayetin geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum” ifadelerine yer verdi. Mahkeme, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararda, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekilerek, “Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır” denildi.

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"Annenin işi ve çocuğu arasında tercih yapmak zorunda bırakılması çok kötü"



Cemile Deniz, verilen karardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Ben şu anda ayakta duruyorum ama çok kötü duygulardayım. Yani çocuğuma ben bir anne olarak hem maddi hem manevi hem de şefkatli büyütme sorumluluğu olarak kendimi çok yeterli buluyorum. Bununla ilgili karşı taraf da iddiada bulunamaz. Hiçbir zaman hukuku yanlış yönlendirme yapmadım. Özellikle babayla çocuğum arasındaki bağı kopartacak hiçbir hareket yapmadım. Hakime hanımın onların iddialarıyla yaptığı şu davranışa ben çok üzgünüm. Bir annenin, bir kadının, meslekle ve annelik bağlarıyla ve çocuğuyla bir tercih arasında bırakılması kadar kötü bir nokta yok” dedi.

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"Koronavirüsü ülkeye ben yaymadım"

Çalışmak zorunda olduğunu anlatan Cemile Deniz, "İşimi yapmak zorundayım, çocuğumu ve geçimimi sağlamak zorundayım. Covid-19 benim suçum değil.

O da belki biz sağlık çalışanlarını destekledi. Bu tarz bir kararı verdiğine ben inanamıyorum” diye konuştu.

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