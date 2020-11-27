Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlıkçı anneye koronavirüs velayeti şoku Benim suçum değil diyerek isyan etti
TÜRKİYE

Sağlıkçı anneye 'koronavirüs velayeti' şoku: 'Benim suçum değil' diyerek isyan etti

Ordu 2’nci Aile Mahkemesi, Evde Sağlık Hizmetleri Servisi'nde çalışan 31 yaşındaki hemşire Cemile Deniz ile kalan çocuğunun velayetini, koronavirüs pandemesini gerekçe göstererek boşanma aşamasında olduğu eşine verdi. Cemile Deniz, “Covid-19 benim suçum değil” diyerek çocuğunun velayetinin yeniden kendisine verilmesini istedi.

Haber Merkezi DHA
Genç annenin, çocuğunun babaya verilmesi kararına itiraz edeceğini söyledi.
Genç annenin, çocuğunun babaya verilmesi kararına itiraz edeceğini söyledi.

Ordu’da Cemile Deniz ve M.A.D. çifti, karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı. Bu süre içerisinde mahkeme geçici olarak çocuğun velayetinin anne Cemile Deniz’e verilmesine karar verdi. Ancak M.A.D, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu ifade ederek velayetin kendine verilmesi talebiyle 13 Temmuz’da mahkemeye başvurdu.

Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadeleyi klip haline getirdi
OYNAT 00:00
Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadeleyi klip haline getirdi
Eskişehir'de 112 çalışanları koronavirüs ile mücadelede hastalarla ilk teması sağlayan Covid ekibinin çalışmalarını klip haline getirerek sosyal medya hesapların paylaştı. Büyük beğeni toplayan klipte özel kıyafetlerini giyen sağlık çalışanlarının hastalara ilk müdahalesi anlatılıyor.


Mahkemenin kararına tepki

M.A.D., Ordu 2’nci Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, “Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuktur. Bu nedenle velayetin geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum” ifadelerine yer verdi. Mahkeme, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararda, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekilerek, “Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır” denildi.

Şaşırıp kaldılar: Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler
KORONAVİRÜS
Şaşırıp kaldılar: Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler

"Annenin işi ve çocuğu arasında tercih yapmak zorunda bırakılması çok kötü"


Cemile Deniz, verilen karardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Ben şu anda ayakta duruyorum ama çok kötü duygulardayım. Yani çocuğuma ben bir anne olarak hem maddi hem manevi hem de şefkatli büyütme sorumluluğu olarak kendimi çok yeterli buluyorum. Bununla ilgili karşı taraf da iddiada bulunamaz. Hiçbir zaman hukuku yanlış yönlendirme yapmadım. Özellikle babayla çocuğum arasındaki bağı kopartacak hiçbir hareket yapmadım. Hakime hanımın onların iddialarıyla yaptığı şu davranışa ben çok üzgünüm. Bir annenin, bir kadının, meslekle ve annelik bağlarıyla ve çocuğuyla bir tercih arasında bırakılması kadar kötü bir nokta yok” dedi.

Sağlık çalışanları: Dışarıdakiler maske takmazken biz 3 maske ile çalışıyoruz maskesiz insan görünce sinir oluyorum
KORONAVİRÜS
Sağlık çalışanları: Dışarıdakiler maske takmazken biz 3 maske ile çalışıyoruz maskesiz insan görünce sinir oluyorum

"Koronavirüsü ülkeye ben yaymadım"

Çalışmak zorunda olduğunu anlatan Cemile Deniz, "İşimi yapmak zorundayım, çocuğumu ve geçimimi sağlamak zorundayım. Covid-19 benim suçum değil. Ülkeye bunu ben yaygınlaştırıp, dünyaya ben bulaştırmadım. Covid-19 sürecinde ben bir kez bile izin kullanmadım. Gerekirse nöbet tuttum, gerekirse gece-gündüz çalıştım. Yani idarem beni nerede görevlendirirse orada çalıştım. Eminim ki pandemi sürecinde o hâkime hanım da balkona çıkıp sağlıkçıları alkışlamıştır.

O da belki biz sağlık çalışanlarını destekledi. Bu tarz bir kararı verdiğine ben inanamıyorum” diye konuştu.


  • Cemile Deniz’in avukatı İrfan Demir de karara itiraz ettiklerini kaydederek, “Biz kararın iptali için başvurumuzu yaptık. Ben Cemile Hanımın vekili olarak gerçekten büyük bir yara aldığını düşünüyorum. Şu anda sonuç bekliyoruz. Bu sonucun bir an önce verilmesi gerekiyor. Çocuk, annenin çalıştığı sırada polis tarafından alındı" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Bu sefer de üçe katladılar

Bu sefer de üçe katladılar

​Katlanabilir telefonlarda çıta bir 'kat' daha yükseldi.
Düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

Düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

​Acı hikaye: Eşi bile cenaze törenine katılamadı.
Ermeni General Hakobyan: Paşinyanın ruhsal sorunları var

30 yıl önce bugünleri tarif etti

30 yıl önce bugünleri tarif etti

'​Türkiye'nin güçlenmesi Azerbaycan'ın kaderini değiştirecek'.

Görevden uzaklaştırdı

Görevden uzaklaştırdı

​İçişleri'nden Menemen Belediye Başkanı Aksoy hakkında açıklama.

"​Tedbirler almaya mecburuz ve alacağız."
Kuralar çekildi

Kuralar çekildi

'​Dört Büyükler'in kupadaki rakipleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.