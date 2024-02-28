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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava koşulları nedeniyle yarın saat 13:00'a kadar uçuşların yüzde 10'nun iptal edildiği açıklandı.

18:05 - 28/02/2024 Çarşamba
DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı (Foto: Arşiv)
Sabiha Gökçen Havalimanı (Foto: Arşiv)

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 29.02.2024 tarihinde, saat 13:00'a kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle bu sabah saatlerinde uçuşlarda aksama meydana gelmişti.

#İstanbul
#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Meteoroloji
#Sis
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