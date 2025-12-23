Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sadakat testi boşa çıktı: Yargıtay kocayı kusurlu buldu

Sadakat testi boşa çıktı: Yargıtay kocayı kusurlu buldu

16:0523/12/2025, вторник
DHA
Sonraki haber
Eşini denemeye çalışan kocayı Yargıtay kusurlu buldu
Eşini denemeye çalışan kocayı Yargıtay kusurlu buldu

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, evlilikte güven ilkesine dikkat çeken bir karara imza attı.Mahkeme, bir erkeğin eşinin sadakatini sınamak amacıyla isimsiz çiçek göndermesini kusurlu davranış olarak değerlendirdi. Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin erkek yararına verdiği maddi ve manevi tazminat kararını bozarak, tarafların boşanmada eşit kusurlu olduğuna hükmetti.

Kayseri Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında, taraflar resmi nikahlı olmalarına rağmen evlilik birliğinin fiilen kurulamadığı gerekçesiyle karşılıklı dava açtı. Davacı erkek, düğün sürecinde kadının tutarsız davrandığını, kendisine hakaret ve küfür içerikli mesajlar gönderdiğini, ailesinin evliliğe müdahale ettiğini ileri sürerek boşanma ile birlikte maddi ve manevi tazminat talep etti. Davalı kadın ise ortak hayatı kurmak istemeyen tarafın erkek olduğunu savunarak, erkeğin kıskanç tavırlar sergilediğini, sosyal medya hesabına izinsiz girip paylaşımlar yaptığını ve kendisini denemek amacıyla adına isimsiz çiçekler gönderdiğini iddia ederek, boşanma ve tazminat istedi.

Yerel mahkemeden tazminat kararı

Mahkeme, 19 Eylül 2022 tarihli kararında; kadının düğün sürecindeki tutumu, ailesinin altın konusundaki müdahaleleri ve erkeğe gönderdiği hakaret içerikli mesajları dikkate alarak kadını ağır, erkeği ise az kusurlu buldu. Mahkeme, tarafların boşanmalarına karar verirken ağır kusurlu bulduğu kadının 30 bin TL maddi, 25 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kadının tazminat talebi ise reddedildi.

Kararın istinafa taşınması üzerine dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle tarafların istinaf başvurularını esastan reddetti.

Karar Yargıtay'dan döndü

Dosya, temyiz edilmesi üzerine Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, erkeğin eşine güvenmeyerek ve kıskanç tavırlar sergileyerek onu denemek amacıyla isimsiz çiçek göndermesinin dosya kapsamı ve tanık beyanlarıyla sabit olduğunu belirtti. Yargıtay kararında, bu davranışın kusur olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarına hükmedildi.

Bu nedenle erkek lehine hükmedilen maddi ve manevi tazminatların koşullarının oluşmadığına karar verildi.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Yerel mahkeme, bozma ilamına uyarak tarafların eşit kusurlu olduğuna ve her iki tarafın da tazminat taleplerinin reddine karar verdi. Kararın yeniden temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, onama kararı verdi.




#Yargıtay
#karar
#Yüksek Mahkeme
#Kayseri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 yılı pasaport ücretleri ne kadar oldu?