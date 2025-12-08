Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bingöl
Yargıtay eski kocanın 'ucuz' ve 'zavallı' sözlerini hakaret saymadı

Yargıtay eski kocanın 'ucuz' ve 'zavallı' sözlerini hakaret saymadı

12:058/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Yerel mahkeme, sanığın mesajında yer alan sözlerin hakaret niteliğinde olmadığı kanaatine vardı.
Yerel mahkeme, sanığın mesajında yer alan sözlerin hakaret niteliğinde olmadığı kanaatine vardı.

Yargıtay, eski eşine gönderdiği mesajda 'Sen ne ucuzmuşsun, bu kadar düştün be zavallı' ifadelerini kullandığı gerekçesiyle açılan hakaret davasında mahkemenin sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

Bingöl 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanığın, eski eşi olan şikayetçiye gönderdiği mesajda
'Sen ne ucuzmuşsun, bu kadar düştün be zavallı. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş'
ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Yerel mahkeme, sanığın mesajında yer alan sözlerin hakaret niteliğinde olmadığı kanaatine vardı.
Mahkeme, kullanılan ifadelerin suçun oluşumu için gerekli olan onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta bulunmadığını belirtti. Bu gerekçelerle sanık hakkında beraat kararı verildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu ve sözlerin hakaret oluşturduğu iddiasıyla kararı temyiz etti. Dosyayı değerlendiren Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin delilleri değerlendirme biçimini hukuka uygun bularak savcılığın itirazını reddetti.

Daire, sanığın savunması, şikayetçinin beyanı ve dosya kapsamı birlikte incelendiğinde, beraat kararının mahkemenin takdir ve gerekçesi yönünden hukuka aykırılık taşımadığını belirtti. Böylece hakaret suçunun oluşmadığı yönündeki değerlendirme yerinde görülerek, Bingöl 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin söz konusu davadaki beraat hükmü oy birliğiyle onandı.


#Yargıtay
#Bingöl
#Mahkeme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2026 yılı için yeni rakam belli oluyor