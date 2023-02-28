|
Reklam
Reklam
Gündem

Sadece İnsan Derneği’nden deprem bölgelerine destek

Uluslararası Sadece İnsan Derneği, Kahramanmaraş merkezli olarak art arda yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yardım çalışmaları başlattı. Dernek tarafından şu ana kadar 16 TIR dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca, 20 bin sıcak yemek, 5 bin gıda paketi, 5 bin battaniye ve 3 bin hijyen paketi dağıtıldı.

17:16 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Sadece İnsan Derneği'nden deprem bölgelerine destek.

Sadece İnsan Derneği'nden deprem bölgelerine destek.

Kahramanmaraş merkezli olarak üst üste yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerde; Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binlerce bina yıkıldı. Son belirlemelere göre 42 binden fazla kişi vefat etti, 110 bine yakın kişi ise yaralandı.

16 Tır'lık yardım malzemesi gönderildi

Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yardım çalışmalarında bulunan Uluslararası Sadece İnsan Derneği yaşanan depremlerin ardından yardım çalışmaları başlattı. Dernek, profesyonel ekipleri ve gönüllüleriyle birlikte deprem bölgelerinde yardım faaliyetlerinde bulundu.

Sadece İnsan Derneği tarafından şu ana kadar depremden etkilenen vatandaşlar için 16 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi. TIR’ların içerisinde, battaniye, su, bebek bezi, hijyen paketi gibi ürünler yer aldı.

Ayrıca dernek tarafından depremin yaşandığı illerde 20 bin sıcak yemek, 5 bin gıda paketi, 5 bin battaniye ve 3 bin hijyen paketi dağıtıldı. Dernek, 10 ilde bulunan ekipleriyle yardım çalışmalarına devam ediyor.


Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


#Kahramanmaraş
#Sadece İnsan Derneği
#Deprem
11 dakika önce
default-profile-img
Sadece İnsan Derneği’nden deprem bölgelerine destek
Malatya'daki 5.6'lık depremde ağır hasarlı iş yerini boşaltırken enkaz altında kalıp hayatını kaybetti
Türkiye Uzay Ajansı'ndan Ağrı'daki esrarengiz ışık hakkında açıklama
Nesli tükenmekte olan çita böbrek yetmezliğinden öldü
Polonya: Rusya'dan petrol ithalatı durdurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.